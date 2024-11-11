11·î11Æü¤Ï¡ÄËÀ¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÆü¡ª Ê¡²¬¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡Ø¥Þ¥ë¥¿¥¤¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤¬¼ê·Ú¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡ª
11·î11Æü¤Ï¡ÖËÀ¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÆü¡×¡ª ËÀ¥é¡¼¥á¥ó¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È11¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¡¢ÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊµÇ°Æü¤Ë¡¢¼ê·Ú¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Î¡Ø¥Þ¥ë¥¿¥¤¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡ª
¢£¥Þ¥ë¥¿¥¤¤È¸À¤¨¤ÐËÀ¥é¡¼¥á¥ó¡¢ËÀ¥é¡¼¥á¥ó¤È¸À¤¨¤Ð¥Þ¥ë¥¿¥¤¡ª
¥Þ¥ë¥¿¥¤¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¤ÏÂ¨ÀÊËÀ¾õ¤á¤ó¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¹âÉÊ¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ë¥¿¥¤¤È¸À¤¨¤ÐËÀ¥é¡¼¥á¥ó¡£11·î11Æü¡ÖËÀ¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Þ¥ë¥¿¥¤¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤ò²þ¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¢¨¡ÖËÀ¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥¿¥¤¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸
¡Ø¥Þ¥ë¥¿¥¤¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¡Ê2¿ÍÁ°¡¦´õË¾¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ225±ß¡Ë
¾¼ÏÂ34Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Â¨ÀÊËÀ¾õ¤á¤ó¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥¿¥¤¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÏÈ¯Çä65¼þÇ¯¡£¸½ºß¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï65¼þÇ¯¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¡¢¥Î¥ó¥¹¥Á¡¼¥àÀ½Ë¡¤Çºî¤é¤ì¤¿¤á¤ó¤ÏÀ¸¤á¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¡£¥Ý¡¼¥¯¤È¥Á¥¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤¢¤Ã¤µ¤ê¾ßÌýÌ£¤¬Âç¿Íµ¤¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤¬¤¢¤ëÊ¡²¬¸©Ì±¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
1ÂÞ2¿ÍÁ°¡£Ê´Ëö¥¹¡¼¥×¤ÈÄ´Ì£Ìý¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤ª¼ê·ÚÄ´Íý¡ª ¼Ñ¹þ¤ß3Ê¬¡¢Ì£°ìÎ®
¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö¥Þ¥ë¥¿¥¤¥é¡¼¥á¥ó¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¿å450ml¤òÊ¨Æ¤µ¤»¤Æ¤á¤ó¤òÆþ¤ì¤ë¡£
Ìó3Ê¬´Ö¼Ñ¹þ¤à¡£è§¤Ç»þ´Ö¤Ï¤ª¹¥¤ß¤ÇÄ´À°¤·¤ÆOK¡£¤ä¤ä¹Å¤á¤Î¿©´¶¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï10¡Á30ÉÃ¤¯¤é¤¤Ã»¤á¤Ëè§¤Ç¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¡¢Ê´Ëö¥¹¡¼¥×¤ÈÄ´ÍýÌý¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£Æé¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â¼ê·Ú¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡ª
¢£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤Æ²¦Æ»¡ª ¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤ç¤¦¤æÌ£¤Î¥¹¡¼¥×¤È¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤Î¤á¤ó¤¬¤¦¤Þ¤¤¡ª
Ð§¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡ª º£²ó¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢¤â¤ä¤·¡¢¤Í¤®¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¤Î¤ê¡¢¤¿¤Þ¤´¡¢¥á¥ó¥Þ¤Ê¤É¤ª¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤ç¤¦¤æÌ£¤Î¥¹¡¼¥×¤ò¤Ò¤È¤¯¤Á¡£ÌîºÚÊ´Ëö¡¢¥Ý¡¼¥¯¥¨¥¥¹¡¢¥Á¥¥ó¥¨¥¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¥«¥Ä¥ª¥¨¥¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Å¤ß¤È»Ý¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡£
ÄêÈÖ¤Ë¤·¤Æ²¦Æ»¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬ÂÎ¤Ë¤·¤ßÅÏ¤ë¡Á¡£Í¾±¤¤Ë±ü¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê´ËöÌ£Á¹¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Î°ìÅ©¤Þ¤Ç¥¹¡¼¥×¤ò°û¤ß´³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤À¡£
¤á¤ó¤ÏºÙ¤á¤Î¤á¤ó¤Ç¤Ä¤ë¤Ã¤È¤·¤¿»õÀÚ¤ì¤Î¤è¤¤¿©´¶¡£¹ñÆâÀ½Â¤¤Î¾®ÇþÊ´¤Î¹á¤ê¤â¹â¤¯¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÃÆÎÏ´¶¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¡¼¥×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òµÛ¤¤¹þ¤à¤Î¤¬¤Þ¤¿¤ª¤¤¤·¤¤¡£
¥¹¥È¥Ã¥¯¿©ºà¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£´¨¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ï¡¢ÆéÎÁÍý¤Î¡º¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤â¤è¤µ¤½¤¦¡ª
¢£°ìÅÙ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤Ì£¡ª
11·î11Æü¡ÖËÀ¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÆü¡×¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ø¥Þ¥ë¥¿¥¤¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¡£º£Ç¯¤â¡ÖËÀ¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÆü¡×¤Ë¤Ï1Æü¸Â¤ê¤Î¾¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÅöÆü¤Î¥Þ¥ë¥¿¥¤¸ø¼°¾¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é