ディズニー・アニメーションや映画、テーマパークの名曲の数々を、オーケストラとヴォーカリストの演奏で贈る、大人のための音楽会「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会」

2024年は、11年ぶりにディズニー・アニメーション映画『リトル・マーメイド』にフィーチャーし、9〜12月にかけて全国ツアーを開催中です。

2024年10月27日(日)に行われた東京ガーデンシアター公演に、特別ゲストとして島田歌穂さんが登場!

英語詞・新たなアレンジになった「ウェルカム・トゥ・クリスマス(2024)」を歌唱し、会場を魅了しました。

「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2024」島田歌穂さんがゲスト出演

出演日:2024年10月27日(日)

スケジュール:12:30開場/13:30開演

会場:東京ガーデンシアター(ゆりかもめ「有明駅」より徒歩4分、りんかい線「国際展示場駅」より徒歩7分)

9〜12月にかけて全国ツアーを開催中の「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2024」

2024年10月27日(日)に行われた東京ガーデンシアター公演に、特別ゲストとして島田歌穂さんがゲスト出演を行いました。

島田歌穂さんは、第二部のはじまりに登場。

ナビゲーターのささきフランチェスコさんから「おかえりなさい!」と迎えられた島田さん。

ディズニー・オン・クラシックには4年ぶりのゲスト出演となります。

島田歌穂さんは、ディズニー映画『美女と野獣』(17年)プリュメット役、『メリー・ポピンズ リターンズ』(19年)トプシー役、『魔法にかけられて2』(22年)マルヴィーナ役の吹替や、2003年の東京ディズニーシー®スペシャルイベント「ハーバーサイド・クリスマス」で公演されたハーバーショー「キャンドルライト・リフレクションズ」のために作られた楽曲「ウェルカム・トゥ・クリスマス」の歌唱を担当するなど、女優・歌手として幅広く活躍されています。

今回披露するのは「ウェルカム・トゥ・クリスマス(2024)」。

デビュー50周年を迎えた島田さんが、21年の時を経て新たなアレンジ・英語詞にて新録音し、デジタル配信がスタートしました。

「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2024」のテーマ「Our Wishes 〜未来へ」にちなんで“Wishes(願い)”を聞かれた島田さんは、「新録された『ウェルカム・トゥ・クリスマス(2024)』と新しいアルバムが一人でも多くの方にお聴きいただけるようにと願っています。」と回答。

「ウェルカム・トゥ・クリスマス」は、ディズニーファンに愛され続けているクリスマスの名曲。

たくさんの人々のクリスマスのひとときを見守ってきた「ウェルカム・トゥ・クリスマス」が、新たなアレンジと英語詞での島田さんの新規歌唱で「ウェルカム・トゥ・クリスマス(2024)」として生まれ変わりました。

よりロマンティックに、より温かい雰囲気になった楽曲にあわせ、ファンシーカラー★ダイヤモンド・ライトが赤と緑に煌めき、会場全体を幻想的な雰囲気で盛り上げます。

一人一人が思い出のクリスマスのワンシーンを思い浮かべながら聞き入り、一足早いクリスマスプレゼントとなりました。

今回披露された「ウェルカム・トゥ・クリスマス(2024)」は、2024年10月25日よりシングル配信がスタートしています。

また、同楽曲は2024年11月20日にCDアルバムおよびデジタル配信にて発売されるアルバム、『島田歌穂・シングス・ディズニー』にも収録。

「パート・オブ・ユア・ワールド」や「ウィッシュ〜この願い〜」などの名曲を集めたディズニー公式カバーアルバムとなっています。

ボーナストラックとして「ウェルカム・トゥ・クリスマス(日本語バージョン/「キャンドルライト・リフレクションズ」より)」も収録されており、ぜひチェックしたい一枚です。

ディズニー公式カバーアルバム『島田歌穂・シングス・ディズニー』概要・収録楽曲

CDアルバム発売日・デジタル配信日:2024年11月20日(水)

CD価格:3,900円(税込)

※ダウンロード定価は各ストアに準じます

店別購入者特典:

・アマゾン限定特典「メガジャケ」

・ディズニー★JCBカード ポイント交換限定特典「CDジャケットサイズステッカー」

・共通特典「クリアファイル(A4)」

・コンサート・イベント会場限定「クリスマスカード」

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社

収録楽曲(全13曲収録予定):

01.ウェルカム・トゥ・クリスマス(2024)

02.パート・オブ・ユア・ワールド From 『リトル・マーメイド』

03.美女と野獣 From 『美女と野獣』

04.愛を感じて From 『ライオン・キング』

05.スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス From 『メリー・ポピンズ』

06.鳥に餌を From ミュージカル 『メリー・ポピンズ』

07.彼がトランプさ From 『わんわん物語』

08.ホエン・シー・ラヴド・ミー From 『トイ・ストーリー2』

09.輝く未来 From 『塔の上のラプンツェル』(duet with 井上芳雄)

10.レット・イット・ゴー From 『アナと雪の女王』

11.ウィッシュ〜この願い〜 From 『ウィッシュ』

12.星に願いを From 『ピノキオ』

<ボーナストラック>

13.ウェルカム・トゥ・クリスマス(日本語バージョン/「キャンドルライト・リフレクションズ」より)

取材・編集:あずさゆみ(Dtimes.jp)

WebメディアDtimes.jpディレクター/フリージャーナリスト

かわいいもの、おいしいものが大好き。フリーライター、フォトグラファーとしても活動中。

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 島田歌穂さんが「ウェルカム・トゥ・クリスマス(2024)」を歌唱!「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2024」東京公演レポート appeared first on Dtimes.