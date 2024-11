Dragon AshとThe BONEZのスプリットツアー<Straight Up Tour>の追加公演が、12月30日(日)にZepp Hanedaで行われることが決定した。Dragon AshとThe BONEZ、ロックシーンをそれぞれのフィールドで開拓してきた両雄がタッグを組んだStraight Upプロジェクトでは、The BONEZにDragon AshのヴォーカリストKjをフィーチャーしたThe BONEZ「Straight Up feat. Kj」の配信リリース、The BONEZのヴォーカリストJESSEをフィーチャーしたDragon Ash「Straight Up feat. JESSE」の配信リリースが行われ、両楽曲を引っさげたスプリットツアー<Straight Up Tour>が全国9公演行われた。

ライブ・イベント情報

<The BONEZ × Dragon Ash“Straight Up” Tour>

2024/12/30(日)Zepp Haneda (Tokyo) Open 18:00 / Start 19:00

<チケット代金>

1Fスタンディング \7,500(税込・D別) / 2F指定席 \8,000(税込・D別)

(学割) 1Fスタンディング \4,900(税込・D別) / (学割) 2F指定席 \5,400(税込・D別)



【Total Info】

https://www.straightup.jp/

関連リンク

◆Dragon Ashオフィシャルサイト

◆YouTube Dragon Ash公式チャンネル

ツアーは、大盛況のうち行われ、各会場ソールドアウト。そして、本ツアーを締めくくる追加公演が行われることとなった。チケットは、先行抽選受付となる。詳しくは、“Straight Up”特設サイト(https://www.straightup.jp/)をチェック。