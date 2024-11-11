Mega Shinnosuke、弾き語りツアーを全国4箇所で開催決定
Mega Shinnosukeが、2025年1月12日(日)から全国4箇所を回る弾き語りツアーを開催する。
現在アルバムを提げた全国ツアー中で、名古屋 CLUB QUATTRO公演が終了。名古屋の熱気に包まれた大盛況のライブとなった。アンコールを求める拍手に答えて、再び登場したMega Shinnosukeは、MCで、2025年1月から2度目となる弾き語りツアーの開催を発表した。
チケットは公式アプリ「MEGA CLUB」での先行受付がスタート。アプリをダウンロード、プレミアム会員に入会してぜひ参加してみよう。
ライブ・イベント情報
＜MEGA弾き語り旅2025＞
2025年
1/12(日)福岡 ROOMS
1/17(金)名古屋 Live&Lounge Vio
1/25(土)新宿ロフトプラスワン
1/26(日)大阪ロフトプラスワンWEST
前売りチケット：3,000円+D代
total info. ライブマスターズ（03-6379-4744）
ライブ・イベント情報
11/16(土)：福岡BEAT STATION
11/24(日)：大阪BIGCAT
12/08(日)：東京Zepp Shinjuku
前売りチケット：4,500円+D代
※18歳以下の方は、会場にて￥1,000キャッシュバック
total info. ライブマスターズ（03-6379-4744）
〈イープラス〉https://eplus.jp/megashinnosuke/
〈ローソン〉https://l-tike.com/megashinnosuke2024/
〈ぴあ〉https://w.pia.jp/t/mega-shinnosuke-tour24/
関連リンク
◆Mega Shinnosuke TikTok
◆Mega Shinnosuke オフィシャルサイト
◆Mega Shinnosuke オフィシャルYouTubeチャンネル