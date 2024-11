5,000個突破！リヨンソレイユ『塩ロールファンディング』

プラスパンは、2024年10月1日より開始した、『塩ロールファンディング』において、塩ロールの月間販売個数が5,000個を突破しました。

リヨンソレイユ『塩ロールファンディング』

プラスパンは、2024年10月1日より開始した、『塩ロールファンディング』において、塩ロールの月間販売個数が5,000個を突破。

プラスパンでは、リヨンソレイユの1番人気商品である塩ロールの美味しさを多くの方に楽しんでいただきたいという思いから、リヨンソレイユ限定で「塩ロールファンディング」チャレンジ企画を実施しました。

この企画は月間販売数5,000個を目標に掲げ、2024年10月1日から10月31日までの1ヶ月間、InstagramやLINEなどのSNSで告知を行い、多くの方に参加を呼びかけました。

結果として、目標を超える5,217個を販売し、企画を成功させることができました。

※達成を記念して2024年11月10日(日)から11月20日(水)まで塩ロール20円引きのセールを開催予定です。

■リヨンソレイユ

所在地 : 東京都江戸川区瑞江4-21-8

営業時間 : 平日 8:00〜19:00/土曜・日曜・祝日 7:00〜18:30

定休日 : 年中無休(年末年始を除く)

【『塩ロール』に関するお客様からのお問い合わせ先】

リヨンソレイユ

Tel:03-5664-2920

