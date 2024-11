回転性能を追求した設計！DAIWA「STEEZ SV TW」

DAIWAのフラッグシップモデルリール「STEEZ SV TW」が、公益財団法人日本デザイン振興会主催の「2024年度グッドデザイン賞/スポーツ/ホビー分類」を受賞しました。

DAIWA「STEEZ SV TW」

〈STEEZ およびSTEEZ SV TWとは〉

「STEEZ(スティーズ)」は、DAIWAが展開するバスフィッシング・ブランドです。

バスフィッシングに本気で向き合う釣り人の想いを真摯に受け止め、その想いをDAIWAがもつ革新的な技術をロッドやリール、ルアーなど様々なアイテムで具現化しています。

その中でも、「STEEZ SV TW」はベイトキャスティングリールのフラッグシップモデルで、回転性能を追求した設計思想「HYPERDRIVE DESIGN(ハイパードライブデザイン)」や、キャスティング性能を追求した設計思想「ULTIMATECASTING DESIGN(アルティメットキャスティングデザイン)」、「TWS(T-ウイングシステム)」、「電磁誘導式ブレーキ・MAGNET BRAKE(マグネットブレーキ)」といったDAIWAのオンリーワン・テクノロジーを惜しみなく採用しています。

■受賞に関する評価コメント

魚を釣る道具というものを突き詰めた、プロダクトとしての完成度を感じる。

高い技術による高性能をこの小さなフォルムにインストールしており、クリック音やスムースなハンドルの回転など、使い心地にも優れている。

妥協のないものづくりを評価したい。

■企画担当者コメント

フィッシング営業本部 畠中 正行

本気でバスフィッシングに向き合うアングラーの皆さんと共感できるプロダクトをDAIWAの高度な技術と想いで創り込むのが「STEEZ」というブランドです。

その顔とも言うべきベイトリールである「STEEZ SV TW」のフルモデルチェンジに立ち合い、設計・デザイナー・プロアングラーといった数多くの仲間とともにカタチに仕上げたこのプロジェクトに参加できたことは望んでもなかなかできないことです。

その仕事をこのような形で評価していただけたことにチーム全員で喜びを感じつつ、今後の糧としてさらに良い仕事ができるように励みたいと思います。

