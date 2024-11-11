ÌøÍÕÉÒÏº¡¢ÃæµïÀµ¹¤ËÆó½½¿ôÇ¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤ò¼Õºá¡Ö»à¤ÌÁ°¤Ë¡Ä¡×¤È»×¤¤µÍ¤á¤ë¤âÃæµï¤ÏÁÛÄê³°¤ÎÈ¿±þ
ÇÐÍ¥ÌøÍÕÉÒÏº¡Ê63¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£MCÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤Ë¼Õ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÌøÍÕ¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÃæµï¤¯¤ó²¹ÀôH¡×¡Ê97¡Á98Ç¯¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£¡Ö1ÆüµÙ¤ß¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤Ç¡¢¤½¤Î»þÇ®¤¬½Ð¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Øº£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤À¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤Í¡¢¥¦¥½¤Ç¤Í¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢Ãæµï¤ÏÌÜ¤òÅÀ¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÌøÍÕ¤Ï¡ÖÄ«¤Þ¤Ç°û¤ó¤Ç¤Æ¡£¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆóÆü¿ì¤¤¤Ç¡£µÙ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÀÊ¤òÎ©¤Ã¤Æ¡Öµö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼Õ¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæµï¤«¤é¤Ï¡Ö¥®¥Ð¤µ¤ó¡¢²¿Ç¯Á°¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤µ¤ì¤ë¤â¡¢ÌøÍÕ¤Ï¡Ö²¶¤Í¡¢¤º¡¼¡¼¡¼¡¼¤Ã¤È°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡£²¶¤µ¡¢»à¤ÌÁ°¤Ë¤µ¡Ä¡×¤È¤Þ¤¿Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¤½¤·¤ÆÃæµï¤«¤é¡ÖËÍ¤â´Þ¤á¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤â¤ß¤ó¤Êµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏºÆ¤ÓÂçÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃæµï¤«¤é¡Ö¥º¥ëµÙ¤ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤°Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Ë¾Ã²½¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ë¤È¡¢ÌøÍÕ¤Ï¡Ö²¶¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤Ê¡×¤È½Â¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£