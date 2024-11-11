８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７０．３８ドル（－１．９８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６９４．８ドル（－１１．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１３５．９セント（－４０．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７２．５０セント（＋１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３１．００セント（＋３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１６．７５セント（＋１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８１．６８（－４．５２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７０．３８ドル（－１．９８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６９４．８ドル（－１１．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１３５．９セント（－４０．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７２．５０セント（＋１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３１．００セント（＋３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１６．７５セント（＋１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８１．６８（－４．５２）
出所：MINKABU PRESS