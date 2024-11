¡ÚENHYPEN¡Û¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼ÆüËÜ¸ø±é½éÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤´¾Ò²ð¡¦¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡È¥Î¥ê¥Î¥ê¡É¡©

ENHYPENが自身3度目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’』の日本公演を埼玉ベルーナドームからスタートしました。屋外の会場で公演が始まるまでは寒かった会場も、ENHYPENが登場すると一気に熱気に包まれます。そんな今回もアツいステージを見せた『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』の埼玉公演1日目の様子を、メンバーのコメントともにご紹介します。

NI-KI

「みなさん今日どうでしたか?

‘FATE PLUS’のときは、アリーナツアーだったじゃないですか?

久しぶりこういった大きな会場でたくさんのENGENEといることができて、すごくグッときました。

実は、あの上のほうに僕たちの控室があるんですけど、そこでずっとENGENEを見ていました」

NI-KIの予想外の暴露に会場からは「えー!?」と驚きの声が。

メンバーもNI-KIのまさかの告白に、「言っちゃった!明日はそこばかり見るよ」「明日は土を掘って隠れていようかな」

NI-KI

「とにかくこうやってまた、たくさんのENGENEのみなさんと同じ空間で楽しい時間を一緒に過ごして、幸せな1日でした。本当にありがとうございます。

‘FATE PLUS’の最後のときに、またすぐびっくりするくらい早く帰ってくるって言ったじゃないですか?

びっくりしました?僕たちもびっくりしています(笑)。

すごい短い期間でこのツアーを準備して、ときには小さなミスもありましたが、ENGENEのみなさんとやり遂げることができて、すごくうれしいです。

これからドームツアーが始まるので、みなさんたくさん一緒に楽しみましょう。

今日みなさん来てくださって、本当にありがとうございます!

明日も楽しみましょう」

HEESEUNG

「‘WALK THE LINE’がようやく始まりましたね。

今日どうでしたか?みなさん」

すると、気温の低さとパフォーマンスの直後で上昇している体温との温度差により、HEESEUNGの頭から湯気が出ているような状態に。

それを見つけたメンバーは「すげー!初めて見た!漫画見たい!」と大興奮。

それに対し、HEESEUNGも「僕はルフィなんです」と答えました。

HEESEUNG

「新しいステージに対するいろいろな悩みがあったような気がします

ツアーが終わって間もなかったので、もっと新鮮なものをお見せしたいという気持ちが強くありました。

だから、この会場の端まで行ってみたり、いろいろな場所を回ってみたり、トロッコに乗ったり、さまざまな楽しみをみなさんにお届けしたいと思って、頑張ったような気がします。

でも確かなことは、僕はみなさんと近くでお会いできるのが本当にうれしいんだと思うんです。

明日来られない方もいらっしゃいますよね?

今日最後まで楽しんでいってくださったらうれしいです。

みんな一緒に楽しみましょう」

JAKE

「ENGENE、どうでしたか?ちょっと寒い…!

今日、ENHYPENに初めて会ったという方はいますか?

どうですか?僕たち、いいですか?

僕たちは、‘WALK THE LINE’ツアーを埼玉ベルーナドームで始めることができてすごく光栄です。

こんなに寒い天気のなか、みなさん来てくださって本当にありがとうございます。

僕たちが今日スタートを切りましたけど、日本のツアー、そして残りのツアーもみなさんからたくさんのパワーをいただいて頑張りたいと思います。

今日個人的に僕はすごく楽しかったです。

みなさんにも残りのステージを楽しんでほしいです。

(日本語で)ENGENEのみなさん、本当にありがとうございます!本当に愛してます」

JAKEが日本語で話すと、メンバーから、「知ってる日本語は全部出てきたね」と言われます。

するとJAKEは「ラーメン…全部、本当に心からありがとうございます。愛してます。おやすみなさい!」と知ってる日本語を詰め込んで話し終えました。

そして、次に話すSUNGHOONに、メンバーは「SUNGHOONさんは全部日本語でいける!」と期待します。

SUNGHOON

「(日本語で)僕もちょっと寒い!

しかし、ENGENEの愛がアツい!だから暑いです。韓国人です」

SUNGHOON

「ここベルーナドームでドームツアーが始まったんですけど、とても不思議な気持ちです。

ドームツアーをすると聞いたとき、ドームのような大きな会場で、みなさんとご一緒できるかなと思っていたんですけど、このように可能になってすごく不思議な気分です。

SUNGHOON

だから今日もすごく期待をしてきたんですけど、もう期待以上にENGENEのエネルギーが素晴らしくて、僕もそのみなさんの勢いに乗って、ノリノリで今日は公演をすることができました」

通訳の方が話した「ノリノリ」という言葉が気になったSUNGHOON。

SUNGHOON

「ノリノリ…“ノリノリ” 가 뭐야?(ノリノリがなんですか?)」

メンバーが「SUNGHOONさんが話した言葉です」と伝えると、

「あー!今日はノリノリ!정말 “ノリノリ” 했어요(本当に“ノリノリ”でした)」

すぐに“ノリノリ”という言葉を活用するSUNGHOONに、会場からは笑いが起きました。

SUNGHOON

「今日一生に思いっきり遊んでくださったENGENEのみなさん、本当にありがとうございました!

明日も来てくれる方?

(日本語で)お〜多いね〜。明日も一緒に“ノリノリ”してみましょう!Let's Go!」

JUNGWON

「僕も今寒いんですけど、ステージをしているときには、すごく暑かったんです。

ステージをしているときに、ENGENEのみなさんがどれだけ情熱を僕たちに送ってくれたのか、それを感じることができました。

みんな、今寒いですか?寒くない?

みなさん、情熱的なアツい方たちなんですね。

今日の公演が、この髪色で初めてですよね?どうですか?

根っこのほうが伸びてきちゃいました。

僕たち、明後日カムバックをします。みなさん楽しみですか?

今日来てくださって本当にありがとうございました。

僕たち、カムバックを準備しながらもう当たり前のことだと思いますけど、ENGENEのことだけを考えながら一生懸命準備してきました。

今回いくつか、すごくいいことがあるんじゃないかと思いました。

みなさん期待してください!ノリノリ〜!

今日はありがとうございました!愛してる!」

SUNOO

「ついに僕の番が来ましたね。待ってたら少し寒くなっちゃいました。

今日の朝、寒かったので心配になって、Weverseに書き込みをしたんです。

でも僕もお昼に控室のほうで、ENGENEのみなさんが会場に入ってくるのを見守っていたんですね。

たくさんのENGENEが来てくださっているせいか、少し外を歩いてみたときになんだか暑く感じられましたし、みなさんの熱気のおかげでどんどん暑くなってきたような気がします。

今日のステージ、本当に楽しめたような気がします。

(日本語で)ENGENE、今日は“ノリノリ〜”楽しかったですか?

僕も、“ノリノリ”楽しかったです!

今日、ENGENEのみんなに会うことができて本当に楽しかったです。

明日もすごく楽しみです!明日また会いましょうね!」

JAY

「(日本語で)寒いですね、いろいろ。雰囲気も…。(すかさずSUNGHOONが、雰囲気はいいですよ!と答える)

なんか忘れた気する、今ので…。

みなさん、今日幸せでしたか?

最近舞台をしながら、もともとENGENEって恥ずかしがりやが多かったと思うんですけど、最近すごく情熱的な感じがして、心が温かくなります。

僕たちENHYPENって、いつもENGENEを幸せにするために存在するものです。

幸せの形っていろいろあると思うので、だから僕たちもこうやってステージもバラエティもSNSもいろいろ活動しています。

いつもみなさん幸せをお届けするために、毎日頑張って練習して準備しています。

みなさんも今から出るコンテンツも…(言葉を詰まらせるJAY)日本語久しぶりすぎて…(笑)。

今日っていう思い出をいつも心に残して、幸せな気持ちで生きてください。

これからも頑張るENHYPENでいます。ありがとうございました!」

久しぶりに話すと言いながらも、すべて日本語で挨拶をしたJAYに、会場のENGENEやメンバーからは拍手喝采が。

SUNOO

「ENGENE、3回目のツアーをしながら、僕たちの仲がもっと近くなったと感じました。

ENGENEも、僕たちと同じ気持ちですよね?

JAKE

「 ‘WALK THE LINE’の初日でしたが、遅い時間まで応援してくれたENGENEに本当に感謝します。愛してます!」

NI-KI

「ENHYPENの未来は、ENGENEと一緒にいる結末しかないこと、ご存知ですよね?」

JAY

「今回のツアーを通して、ENGENEと一緒に歩いていく未来が楽しみです。

一緒に歩いていくその手、放しちゃだめですよ?」

JAYの甘い言葉に会場からは「キャー♡」と歓声が。メンバーからは「お〜!寒い〜!」といじられるのでした。

JUNGWON

「ENGENEと一緒に歩く道がいくら険しくても、僕たちが花畑にしていきます。信じても大丈夫です!」

最後に、『ROMANCE : UNTOLD』のタイトル曲「XO (Only If You Say Yes)」「Paranormal」を披露し、ステージを終えました。