DC映画『ジョーカー』シリーズで主演を務めるホアキン・フェニックスが、かつて監督『ダークナイト』(2008)でジョーカー役をオファーを受けていたことを明かした。

ポッドキャスト「」に登場したフェニックスは、ジョーカー役について語るなかで、「クリス・ノーランと『ダークナイト』の話をしたことを覚えていますよ。なんらかの理由で実現しませんでしたが」と話した。決定的な理由は覚えていないというフェニックスだが、「まだ(ジョーカーを演じる)準備ができていなかったんだと思います」という。

「“この仕事を受けない自分はいったい何が気になっているんだろう?”と思うんですよ。問題は僕自身ではなく、別の何かです。何かをやろうとしている人がもうひとりいる……。実際、あの映画にヒース・レジャーの演技がなかったらどんな作品になっていたのか想像できませんよね。」

『ダークナイト』ジョーカー(ヒース・レジャー)BATMAN and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics. © 2008 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

実際のところ、ノーランとフェニックスがどんな話し合いをしたのかはわからない。「クリストファー・ノーランが、“君こそふさわしい”と言ってきたのかはわかりません。どういう経緯で会ったのかも覚えていないけど、会いました」と言い、あくまでも詳細は記憶にないというスタンスで、曖昧な言い回しによって具体的なエピソードを避けているからだ。

しかし、どうやら『ダークナイト』の話を断ったのはフェニックス側だったらしい。「僕としては、“この映画はやるべきじゃない”という気持ちでした。だけど、もしかしたら彼のほうも“この人じゃない”と思っていたのかも」という。

いずれにせよ、フェニックスがジョーカー役を演じるまでにはそれから18年かかった。もしも『ダークナイト』でジョーカーを演じていたら、きっと『ジョーカー』シリーズは現在のような形ではありえなかっただろう。そう考えると、フェニックスの直感はその時点でやはりなにかを言い当てていたのかもしれない。

Source: (via )