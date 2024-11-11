１１日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・国際収支　経常収支
０８：５０　日・国際収支　貿易収支
１４：００　日・景気ウオッチャー調査

○決算発表・新規上場など

決算発表：ショーボンド<1414>，大林組<1802>，パーソルＨＤ<2181>，明治ＨＤ<2269>，不二製油Ｇ<2607>，日清食ＨＤ<2897>，飯田ＧＨＤ<3291>，ワコールＨＤ<3591>，日産化<4021>，サワイＧＨＤ<4887>，コーセー<4922>，ポーラＨＤ<4927>，ブリヂストン<5108>，ＤＯＷＡ<5714>，楽天銀行<5838>，リクルート<6098>，コクサイエレ<6525>，アルバック<6728>，めぶきＦＧ<7167>，いすゞ<7202>，パンパシＨＤ<7532>，シチズン<7762>，大日印<7912>，ヤオコー<8279>，千葉銀<8331>，群馬銀<8334>，ふくおかＦＧ<8354>，ほくほく<8377>，アコム<8572>，センコーＨＤ<9069>ほか

出所：MINKABU PRESS