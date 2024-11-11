Æü¤Î´ÝÇØÉé¤¦¡È°ïºà¾®³ØÀ¸¡É¤ËÈ÷¤ï¤ë»ñ¼Á¤È¤Ï¡©¡¡»°ÅáÎ®¥³¡¼¥Á¤âÓ¹¤ëµ»½Ñ°ÊÁ°¤Î¡Öº¹°Û¡×
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óU-12ÂåÉ½¤Î¸øÊç¥³¡¼¥Á¡¦Ìî²¼ÂîÂÙ»á¤Ï¾¯Ç¯Ìîµå¡¦Âç³Ø¹Ö»Õ¡¦ÂÎ°é¶µ°÷¤Î¡È»°ÅáÎ®¡É
¡¡Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢Ìîµå¤¬¾å¼ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡È»ñ¼Á¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£11·î23Æü¤«¤é°¦É²¸©¾¾»³»Ô¡¦º£¼£»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂè11²ó BFA U12¥¢¥¸¥¢ÌîµåÁª¼ê¸¢¡×¤ËÄ©¤à¾®³ØÀ¸À¤Âå¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óU-12ÂåÉ½¡£´ÆÆÄ¤Ï¤«¤Ä¤Æµð¿Í¤Ê¤É¤Ç¶¯ÂÇ¤ÎÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¤¿¿Î»ÖÉÒµ×»á¡ÊÍèµ¨¤«¤éÀ¾ÉðÌî¼ê¥Á¡¼¥Õ·óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ë¡¢Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¹¾¿¬¿µÂÀÏº»á¤¬Ì³¤á¤ë¤¬¡¢¥³¡¼¥Á¤¬¤â¤¦1¿Í¡¢¸øÊç¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¡Ö²£ÉÍJ¥Ö¥ë¡¼¥¦¥¤¥ó¥º¡×¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢²£ÉÍ¹ñÂç¤Î¶µ°é³ØÉô¹Ö»Õ¤Î¸ª½ñ¤ò»ý¤Á¡¢²£ÉÍ¹ñÂç¶µ°é³ØÉôÉíÂ°³ùÁÒ¾®³Ø¹»¤ÇÈó¾ï¶Ð¤ÎÂÎ°é¶µ°÷¤È¤·¤Æ¤â¡¢½µ8¥³¥Þ¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌî²¼ÂîÂÙ»á¡£27ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¤ÎÁª¼ê¡¢¾®³Ø¹»¶µ°÷¤Î¡ÈÍñ¡É¡¢°ìÈÌ¾®³ØÀ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö²£ÉÍJ¥Ö¥ë¡¼¥¦¥¤¥ó¥º¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¤ËÌîµå¤ò³Ú¤·¤à¡ÖS¥¯¥é¥¹¡×¡¢¡ÖA¥Á¡¼¥à¡×¡Ê¾®5¡¢6¡Ë¡¢¡ÖB¥Á¡¼¥à¡×¡Ê¾®1¡Á4¡Ë¤Ë¥¯¥é¥¹Ê¬¤±¤·¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óU-12ÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤Î¡È¸øÊçÏÈ¡É¤Ø¤Î±þÊç»ñ³Ê¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤Î¡ÖÂè44²óÁ´ÆüËÜ³ØÆ¸Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿´ÆÆÄ¤«¥³¡¼¥Á¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¡ÊJSPO¡Ë¸øÇ§¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ØÆ³¼Ô»ñ³Ê¡Ö¥³¡¼¥Á3¡×¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£Ìî²¼¥³¡¼¥Á¤ÏÂç³Ø»þÂå¤Ë¡Ö¥³¡¼¥Á3¡×¤ò¼èÆÀºÑ¤ß¤Ç¡¢½ñÎàÁª¹Í¤ÈÌÌÀÜ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡11·î2Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¯²½¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½Áª¼ê15¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¥Î¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤¤¡¢¤¤áºÙ¤«¤¯1¿Í1¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ëÌî²¼¥³¡¼¥Á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖU-12ÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢µ»½Ñ¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´¶Ã²¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¦¥Á¤Î¥Á¡¼¥à¡Ê²£ÉÍJ¥Ö¥ë¡¼¥¦¥¤¥ó¥º¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¤Ë¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢U-12ÂåÉ½¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Á´Á³¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¼¡¤Î¥×¥ì¡¼¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñÂç²ñ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤»¤¤¤«¡¢¶¯µ¤¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Áá¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤À¡£¡Ö¥¦¥Á¤Î¥Á¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø·¯¤¿¤Á¤ÎÆ±Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤è¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡Ö¸µ¥×¥í¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤ÐÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤È¤Ï¡¢²¿¤À¤í¤¦¡×
¡¡Ìî²¼¥³¡¼¥Á¼«¿È¡¢¸µ¥×¥í¤Î¿Î»Ö´ÆÆÄ¤ä¹¾¿¬Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤Ï°ã¤¦Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Î©ÁêÌÏ¸¶¹â¡¢²£ÉÍ¹ñÂç¤Ç165¥»¥ó¥Á¤Î¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢º¸ÏÓÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï¸µ¥×¥í¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡©¡×¤È²¿ÅÙ¤â¼«Ìä¼«Åú¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°ìÈÖÇ¯Îð¤¬¶á¤¤¤«¤é¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È»×¤¤Åö¤¿¤Ã¤¿¡£¿Î»Ö´ÆÆÄ¤Ï53ºÐ¡¢¹¾¿¬Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï47ºÐ¤Ç¡¢³Î¤«¤Ë¤Ò¤ÈºÝ¼ã¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÉáÃÊ»Ò¤É¤â¤ò¶µ¤¨¡¢°é¤Æ¤ëÎ©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤»¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿Î»Ö¤µ¤ó¡¢¹¾¿¬¤µ¤ó¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡¡°ì¸À°ì¸À¤¬¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡È¸µ¥×¥í¡É¤Ë¿¨¤ì¤ë¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶µ°é¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Þ¤º¡¢ËÍ¤¬1¿Í1¿Í¤Î²ÄÇ½À¤òÀäÂÐ¤Ë¿®¤¸¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢²¿¤«1¤Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤â¡¢ÉáÃÊ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¡¢³Ø¹»¤Ç¤âÆ±¤¸¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ëÌî²¼¥³¡¼¥Á¡£ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼ã¼ê»ØÆ³¼Ô¤¬¡¢ÍÄ¤¤¡È»ø¡É¤¿¤Á¤òÇ®¤¯¸ÝÉñ¤¹¤ë¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë