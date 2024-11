二人組音楽ユニット・ClariSが、現体制での最後となるツアー「ClariS AUTUMN TOUR 2024 〜Via Fortuna〜」のツアーファイナルを10日、Zepp Namba(OSAKA)にて開催した。同ツアーは10月26日に東京・LINE CUBE SHIBUYAでスタート、11月2日、3日のカルッツかわさきでの公演を挟み、全5公演を開催。なお、当ツアーをもって、カレンの卒業が発表

ログインして続きを読む

The post ClariS、現体制最後のツアー ファイナル公演 クララとカレンの歴史を詰め込んだセットリスト first appeared on GirlsNews.