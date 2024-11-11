âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù»²Àï¡ª
¡¡µÈÂôÎ¼¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍö´Ý¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Î·»Ìò¤ËâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ËËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¤Ë´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÊÌºý¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î±üÅè¤Ò¤í¤Þ¤µ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡Á¬Åò¤ÇÆ¯¤¯¿¹Íö´Ý¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï450ºÐ¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡£µæ¶Ë¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¢¤ë¡Ö18ºÐÆ¸Äç¤Î·ì¡×¤òµá¤á¤ëÍö´Ý¤Ï¡¢Á¬Åò¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥å¥¢¥Ü¡¼¥¤¡¦Î©ÌîÍû¿Î¤Î½ã·é¤ò¸«¼é¤ëÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÍû¿Î¤¬¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤Î¼ÄÄÍ°ª¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¡£Íû¿Î¤Î¡È½éÎø¡É¤¬À®½¢¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Æ¸ÄçÁÓ¼º¤Î´íµ¡¡£Èà¤Î½ã·é¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò»È¤¤½éÎø¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤ÈÍö´Ý¤Ë¤è¤ë·è»à¤ÎÂçºîÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡½¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÁ¬Åò¤ÇÆ¯¤¯Èþ¤·¤¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¿¹Íö´ÝÌò¤Ë¤ÏµÈÂôÎ¼¡£Íû¿Î¤Î·ì¤òµá¤á¡¢¤ª¤«¤·¤ÊÊý¸þ¤ËË½Áö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÇ®±é¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¥Ô¥å¥¢¥Ü¡¼¥¤¡¦Î©ÌîÍû¿ÎÌò¤Ë¤ÏÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡£Íû¿Î¤Î½éÎøÁê¼ê¤Ç¡¢Íö´Ý¤ÎÀµÂÎ¤¬¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·Èà¤ËÎø¿´¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë°ªÌò¤ò¸¶ºÚÇµ²Ú¤¬±é¤¸¤ë¡£´ÆÆÄ¤ÏÉÍºê¿µ¼£¡£
¡¡Íö´Ý¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÑÇ¯¤Îº¨¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÇÍö´Ý¤Î·»¡¦¿¹Ä¹²ÄÌò¤Ë¤ÏâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡£¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤Ç¤ÏµÈÂô¤È¶¦¤ËÆ®¤¦Ãç´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏµÈÂô¤ÈÁêÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹â¹»¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÍû¿Î¤È°ª¤ÎÃ´Ç¤¤ò¤¹¤ëÎ¢¤Ç¡¢Ìë¤Ï¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÍö´Ý¤òÄ¹Ç¯ÄÉ¤¤Â³¤±¤ëºäËÜÇßÂÀÏºÌò¤Ë¤ÏËþÅç¿¿Ç·²ð¡£
¡¡°ª¤Î·»¤ÇÉÔÎÉ¤¿¤Á¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÃç´Ö»×¤¤¤ÊÇ¾¶ÚÈÖÄ¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¤³¤È¼ÄÄÍ·òÌò¤Ë¤Ï´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡Èà¤é¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢Îø¤ÎÌð°õ¤È»×ÏÇ¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢Íö´Ý¤Î¡ÈÆ¸ÄçÁÓ¼ººîÀï¡É¤Ï¤µ¤é¤Ë¥«¥ª¥¹¤ÊÅ¸³«¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡£
¡¡Ä¹²Ä¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆâÃ±ÉÅÄ¤Ï¡ÖºîÉÊÁ´ÂÎ¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÀ§ÈóÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÁ´ÎÏ¤Ç¥³¥á¥Ç¥£¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºäËÜ¤ò±é¤¸¤¿ËþÅç¤Ï¡ÖºäËÜÀèÀ¸¤Ï¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÉý¹¤¯É½¸½¤Ç¤¤ëÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢»þ¡¹³À´Ö¸«¤¨¤ëºäËÜ¤Î¤³¤Ã¤Æ¤êÇ»¸ü¤Ê¥¯¥»¤¬°¦¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¤ò±é¤¸¤¿´Ø¸ý¤Ï¡ÖÆùÂÎÇÉ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤ÇÉáÃÊ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤òÄ´À°¤·¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¶âÈ±¥Ø¥¢¤Ë¥Ô¥¢¥¹¡¢¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤È¤¤¤¦²ø¤·¤²¤Ê¤¤¤Ç¤¿¤Á¤ÎÄ¹²Ä¡¢½Æ¤ò¹½¤¨´ã¶À¤Î±ü¤«¤é±Ô¤¤ÌÜÀþ¤òÁ÷¤ëºäËÜ¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¼«Ëý¤Î¶ÚÆù¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯2·î14Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ê¿¹Ä¹²ÄÌò¡Ë
¡¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤«¤éÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¤ò±é¤¸¤ëµÈÂô¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çº£²ó¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¤Ç¤´°ì½ï½ÐÍè¤¿»ö¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»£±Æ¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤¬±é¤¸¤¿¿¹Ä¹²Ä¤ÏÂ¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È°ã¤Ã¤Æ¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÍºê´ÆÆÄ¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥È¤âÁ´ÎÏ¤Ç±é¤¸¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºîÉÊÁ´ÂÎ¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÀ§ÈóÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ËþÅç¿¿Ç·²ð¡ÊºäËÜÇßÂÀÏºÌò¡Ë
¡¡ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£ºäËÜÀèÀ¸¤Ï¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÉý¹¤¯É½¸½¤Ç¤¤ëÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µÈÂô¤¯¤ó¤¬Íö´Ý¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤«¤é¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê¡ª¡¡¤È¤³¤È¤ó°¦¾ð¤òÃí¤´¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ¡¹³À´Ö¸«¤¨¤ëºäËÜ¤Î¤³¤Ã¤Æ¤êÇ»¸ü¤Ê¥¯¥»¤¬°¦¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¹â¤Î¸¶ºî¡ª¡¡ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¡ª¡¡Èþ¤·¤¤µÈÂôÎ¼¡ª¡¡¤â¤¦¡¢¤¿¤Þ¤é¤ó¡£¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È·ì¤¬¤¿¤®¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â·ì¹Ô¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¸ø³«¤ÎÆü¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡Ê¼ÄÄÍ·òÌò¡Ë
¡¡¸¶ºî¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤¿¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¤ÏÆùÂÎÇÉ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤ÇÉáÃÊ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤òÄ´À°¤·¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤µ¡¢½ã¿è¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë1¥·¡¼¥ó1¥·¡¼¥ó½¸Ãæ¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¤Î¤Ç´°À®¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£µÈÂô¤µ¤ó¤ÈÈÄ³À¤µ¤ó¤ÈÁ¬Åò¤ÎÅò½®¤Ë¿»¤«¤ë¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ï¤ª¼Çµï¤È¤Ï¤¤¤¨¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¿§¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤·¤â½ÐÍè¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤ÇËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¢¤ê¡¢Îø°¦Í×ÁÇ¤¢¤ê¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Ç³Î¼Â¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë±Ç²è¤À¤È»×¤¦¤Î¤ÇÀ§Èó¤³¤Î±Ç²è¤ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤Æüº¢¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍö´Ý¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Î·»Ìò¤ËâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ËËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¤Ë´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÊÌºý¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î±üÅè¤Ò¤í¤Þ¤µ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡Á¬Åò¤ÇÆ¯¤¯¿¹Íö´Ý¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï450ºÐ¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡£µæ¶Ë¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¢¤ë¡Ö18ºÐÆ¸Äç¤Î·ì¡×¤òµá¤á¤ëÍö´Ý¤Ï¡¢Á¬Åò¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥å¥¢¥Ü¡¼¥¤¡¦Î©ÌîÍû¿Î¤Î½ã·é¤ò¸«¼é¤ëÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÍû¿Î¤¬¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤Î¼ÄÄÍ°ª¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¡£Íû¿Î¤Î¡È½éÎø¡É¤¬À®½¢¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Æ¸ÄçÁÓ¼º¤Î´íµ¡¡£Èà¤Î½ã·é¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò»È¤¤½éÎø¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤ÈÍö´Ý¤Ë¤è¤ë·è»à¤ÎÂçºîÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡½¡£
¡¡Íö´Ý¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÑÇ¯¤Îº¨¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÇÍö´Ý¤Î·»¡¦¿¹Ä¹²ÄÌò¤Ë¤ÏâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡£¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤Ç¤ÏµÈÂô¤È¶¦¤ËÆ®¤¦Ãç´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏµÈÂô¤ÈÁêÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹â¹»¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÍû¿Î¤È°ª¤ÎÃ´Ç¤¤ò¤¹¤ëÎ¢¤Ç¡¢Ìë¤Ï¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÍö´Ý¤òÄ¹Ç¯ÄÉ¤¤Â³¤±¤ëºäËÜÇßÂÀÏºÌò¤Ë¤ÏËþÅç¿¿Ç·²ð¡£
¡¡°ª¤Î·»¤ÇÉÔÎÉ¤¿¤Á¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÃç´Ö»×¤¤¤ÊÇ¾¶ÚÈÖÄ¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¤³¤È¼ÄÄÍ·òÌò¤Ë¤Ï´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡Èà¤é¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢Îø¤ÎÌð°õ¤È»×ÏÇ¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢Íö´Ý¤Î¡ÈÆ¸ÄçÁÓ¼ººîÀï¡É¤Ï¤µ¤é¤Ë¥«¥ª¥¹¤ÊÅ¸³«¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡£
¡¡Ä¹²Ä¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆâÃ±ÉÅÄ¤Ï¡ÖºîÉÊÁ´ÂÎ¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÀ§ÈóÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÁ´ÎÏ¤Ç¥³¥á¥Ç¥£¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºäËÜ¤ò±é¤¸¤¿ËþÅç¤Ï¡ÖºäËÜÀèÀ¸¤Ï¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÉý¹¤¯É½¸½¤Ç¤¤ëÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢»þ¡¹³À´Ö¸«¤¨¤ëºäËÜ¤Î¤³¤Ã¤Æ¤êÇ»¸ü¤Ê¥¯¥»¤¬°¦¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¤ò±é¤¸¤¿´Ø¸ý¤Ï¡ÖÆùÂÎÇÉ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤ÇÉáÃÊ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤òÄ´À°¤·¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¶âÈ±¥Ø¥¢¤Ë¥Ô¥¢¥¹¡¢¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤È¤¤¤¦²ø¤·¤²¤Ê¤¤¤Ç¤¿¤Á¤ÎÄ¹²Ä¡¢½Æ¤ò¹½¤¨´ã¶À¤Î±ü¤«¤é±Ô¤¤ÌÜÀþ¤òÁ÷¤ëºäËÜ¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¼«Ëý¤Î¶ÚÆù¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯2·î14Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ê¿¹Ä¹²ÄÌò¡Ë
¡¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤«¤éÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¤ò±é¤¸¤ëµÈÂô¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çº£²ó¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¤Ç¤´°ì½ï½ÐÍè¤¿»ö¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»£±Æ¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤¬±é¤¸¤¿¿¹Ä¹²Ä¤ÏÂ¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È°ã¤Ã¤Æ¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÍºê´ÆÆÄ¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥È¤âÁ´ÎÏ¤Ç±é¤¸¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºîÉÊÁ´ÂÎ¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÀ§ÈóÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ËþÅç¿¿Ç·²ð¡ÊºäËÜÇßÂÀÏºÌò¡Ë
¡¡ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£ºäËÜÀèÀ¸¤Ï¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÉý¹¤¯É½¸½¤Ç¤¤ëÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µÈÂô¤¯¤ó¤¬Íö´Ý¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤«¤é¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê¡ª¡¡¤È¤³¤È¤ó°¦¾ð¤òÃí¤´¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ¡¹³À´Ö¸«¤¨¤ëºäËÜ¤Î¤³¤Ã¤Æ¤êÇ»¸ü¤Ê¥¯¥»¤¬°¦¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¹â¤Î¸¶ºî¡ª¡¡ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¡ª¡¡Èþ¤·¤¤µÈÂôÎ¼¡ª¡¡¤â¤¦¡¢¤¿¤Þ¤é¤ó¡£¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È·ì¤¬¤¿¤®¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â·ì¹Ô¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¸ø³«¤ÎÆü¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡Ê¼ÄÄÍ·òÌò¡Ë
¡¡¸¶ºî¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤¿¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¤ÏÆùÂÎÇÉ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤ÇÉáÃÊ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤òÄ´À°¤·¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤µ¡¢½ã¿è¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë1¥·¡¼¥ó1¥·¡¼¥ó½¸Ãæ¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¤Î¤Ç´°À®¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£µÈÂô¤µ¤ó¤ÈÈÄ³À¤µ¤ó¤ÈÁ¬Åò¤ÎÅò½®¤Ë¿»¤«¤ë¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ï¤ª¼Çµï¤È¤Ï¤¤¤¨¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¿§¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤·¤â½ÐÍè¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤ÇËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¢¤ê¡¢Îø°¦Í×ÁÇ¤¢¤ê¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Ç³Î¼Â¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë±Ç²è¤À¤È»×¤¦¤Î¤ÇÀ§Èó¤³¤Î±Ç²è¤ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤Æüº¢¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£