J2¾º³Ê¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤¬¥Ï¥Ã¥ÈÃ£À®¡Ö¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¤¤¤ë¡×¡¡º£µ¨18È¯¤Î½õ¤Ã¿ÍFW¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¡×
º£¼£¤Î¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯Ã£À®
¡¡FCº£¼£¤Ï11·î10Æü¡¢J3¥ê¡¼¥°Âè36Àá¤Ç¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤ÈÂÐÀï¤·ÂçÎÌ5¥´¡¼¥ë¤Ç´°¾¡¤·¤¿¡£
¡¡½é¤ÎJ2¾º³Ê¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿½õ¤Ã¿ÍFW¤Ë¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1¤Ä¾å¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¶¼°Ò¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£¼£¤Ï°¦É²¸©º£¼£»Ô¤ò¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¡£2014Ç¯11·î¤Ë¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î²¬ÅÄÉð»Ë»á¤¬ÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¤è¤êJFL¤«¤éJ3¤Ë¾º³Ê¡£4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï³«Ëë4Ï¢¾¡¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£½çÅö¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢Âè36Àá¤ÎÄ»¼èÀï¤Î¾¡Íø¤ÇJ2¼«Æ°¾º³Ê¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·Àá¤ÇÂç¤¤Ê³èÌö¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤¬¡¢10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦FW¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡£26ºÐ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤Ï2022Ç¯¤è¤êº£¼£¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä»¼èÀï¤Ç¤Ï³«»Ï7Ê¬¤ÇPK¤«¤éÀèÀ©ÃÆ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¸åÈ¾21Ê¬¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢³°¤«¤éº¸Â¤Î¶¯Îõ¤Ê°ì¿¶¤ê¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Æ±39Ê¬¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖ¤«¤éºÆ¤Ó¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡J3¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¡Ê18¥´¡¼¥ë¡Ë¡£¶¯Îõ¤Ê°ì¿¶¤ê¤ò»ý¤Ä½õ¤Ã¿ÍFW¤Ï¡¢Íèµ¨J2¤ÎÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Öµ´¥ß¥É¥ë¥´¥é¥Ã¥½¡×¡ÖÅÀ¼è¤ê¤¹¤®¡×¡ÖÍèµ¨¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡Öº£¼£¤Ë¤â¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë