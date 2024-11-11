»°ãø·°¤Ë²¦¼Ô¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¶ì¤·¤ó¤À¥ï¥±¡ª¤Ä¤¤¤ËºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¤Î¡Ø¼åÅÀ¡Ù¤¬ÏªÄè¤«
ÆüËÜÂåÉ½FW»°ãø·°¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè11Àá¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤Ë2-1¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥°4Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥·¥Æ¥£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¸ø¼°Àï4Ï¢ÇÔ¡£Opta¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥·¥Æ¥£¤Î¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ4Ï¢ÇÔ¤Ï´ÆÆÄ¿ÍÀ¸¤Ç½é¤À¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬ÆÀÅÀ¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥·¥Æ¥£¤¬Éé¤±¤ë¤Î¤â½é¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï40¾¡6Ê¬¡Ë¡£
»°ãø¤Ï¤½¤ó¤ÊÎò»ËÅª°ìÀï¤ÇÂÐÖµ¤·¤¿Áê¼êDF¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤òÂç¤¤¤Ë¶ì¤·¤á¤¿¤È¸½ÃÏ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ØBBC¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎµÏ¿ÅªÏ¢ÇÔ¤òÊ¬ÀÏ¡£¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é²¦Ä«¤Î½ª¤ï¤ê¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ½¸¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥Æ¥£¤Î¼åÅÀ¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥·¥Æ¥£Àï¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥µ¡¼¥É¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á³ä¹ç¤Ï¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤¬44.9¡ó¡¢Ãæ±û¤¬28.2¡ó¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤¬26.9¡ó¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£»°ãø¤¬¤¤¤ëº¸¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥·¥Æ¥£¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢»°ãø¤Ï¥·¥Æ¥£¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡Ê6²ó¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥µ¡¼¥É¤Ç¤Î¥Ñ¥¹¿ô¤â¥Á¡¼¥à1°Ì¤À¤Ã¤¿¡Ê13ËÜ¡Ë¡£
¡Ö¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¼å¤µ¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¥·¥Æ¥£¤òÀÚ¤êÎö¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤òÍ«Î¸¤µ¤»¤¿¤À¤í¤¦¡£
¸åÈ¾¡¢¥·¥Æ¥£¤ÎÃæÈ×¤¬ÉÔºß¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï»°ÆÑ·°¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¡¢Èà¤â34ºÐ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÏªÄè¤·¤¿¡£¥·¥Æ¥£¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤ò¹¶·â¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡¢°Õ¿ÞÅª¤ÊºöÎ¬¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¡Ê¥·¥Æ¥£¤«¤é¸«¤Æ¡Ëº¸¥µ¥¤¥É¤Î26.9¡ó¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢44.9¡ó¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÈ¾¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂåÌò¤Î¥ê¥³¡¦¥ë¥¤¥¹¤Ï¡Êµ¶¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡Ë¤·¤Ð¤·¤ÐÃæÈ×¤ËÎ®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ä¤±¤³¤Þ¤ì¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤Ç±¦¥¦¥£¥ó¥°¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥µ¥ô¥£¡¼¥Ë¥ç¤Ï¡¢ÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶¼°ÒÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Û¤Ü¹¶·âÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¼éÈ÷¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¡Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï²¿ÅÙ¤âÌµËÉÈ÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¶ì¤·¤ó¤À¡£
º£µ¨¡¢¥·¥Æ¥£¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¹¶¤á¤é¤ì¤ë³ä¹ç¤¬38.7¡ó¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ï36¡ó¡£¼åÅÀ¤¬ÏªÄè¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
»°ÆÑ¤¬¤¤¤ëº¸¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥·¥Æ¥£¤ò¹¶Î¬¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤Î²ÁÃÍ¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¤ºÇ¶¯¤Î10Ì¾
¤¿¤À¡¢¥·¥Æ¥£¤Ï¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥í¥É¥ê¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤ÇÉÔºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£