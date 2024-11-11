¡Ö수능¡Ê¥¹¥Ì¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©´Ú¹ñ¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤ë¤â¤Î¡ª
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö수능¡Ê¥¹¥Ì¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö수능¡Ê¥¹¥Ì¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö수능¡Ê¥¹¥Ì¥ó¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÂç³Ø½¤³ØÇ½ÎÏ»î¸³¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
ÆüËÜ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤Ë¤¢¤¿¤ë´Ú¹ñ¤ÎÂç³Ø¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Î´ØÌç¤Ç¡¢ËèÇ¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê»î¸³¤Ç¡¢¤³¤Î»î¸³¤¬¤¢¤ëÆü¤Ï²ñ¼Ò¤¬½Ð¶Ð»þ´Ö¤òÃÙ¤é¤»¤¿¤ê¡¢·Ù»¡¤¬¼õ¸³¼Ô¤Î°ÜÆ°¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤Ç³ØÀ¸¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£