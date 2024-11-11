¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥éÊóÆ»¤òÈÝÄê¤»¤ºÀÅ´Ñ¤¹¤ëNHK¤ËÍîÃÀ¡¡¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÏÃçÎ¤°Í¼Ó¤¬¥Õ¥©¥í¡¼
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤Æñ¤äµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿Ä«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡£ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é1¤«·î¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥éÊóÆ»¡×¤Ï¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê25ºÍ¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÈÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡£¥®¥ã¥ë»Ñ¤ÎÂ¾¡¢´ñÈ´¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó¤Ê¤É¤â
¡¡º£Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¤â¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î»Ê²ñ¤È¤·¤Æ¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¡Ö´°àú¤Ê»Ê²ñ¡×¤Ö¤ê¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÈ´Å§¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½ºßÊü±ÇÃæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¤¤¤Þ¡ÈÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷Í¥¡É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¶¶ËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²÷µó¤À¡£
¡Ö1000Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÈþ¾¯½÷¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÀµÅýÇÉÈþ¿Í¤Î¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¡¢¶âÈ±¥¬¥ó¥°¥í¥á¥¤¥¯¤Î¼ç¿Í¸ø¤ËÊ±¤·¤¿»Ñ¤À¤±¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é1¤«·î¡¢»ëÄ°Î¨¤Ï¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é±ÉÍÜ»Î¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëÍ½Äê¡£Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ç´Î¤¬¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜ¤µ¤ó¤â¤µ¤é¤Ë»£±Æ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊNHK´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¶¶ËÜ¤Ë¿å¤òº¹¤¹½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤¿¡£¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¡Ê10·î31ÆüÈ¯Çä¡Ë¤¬¶¶ËÜ¤Î¡ÖÁÔÀä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡×¤òÊó¤¸¤¿¤Î¤À¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¶ËÜ¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤Ç°û¤ßÊª¤ò½Ð¤·¤¿¤êÆü»±¤òº¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°ã¤¦¤Ê¤É¤Ç¸½¾ì¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ò¶¯¤¯¼¸ÀÕ¡£ÇÍÅÝ¤Ê¤É¤ÎÁÔÀä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â8¿Í¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬Âà¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¡Ôµ»ö¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿ÊÀ¼Ò½êÂ°½÷Í¥¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÈ¯¸À¤Ë´Ø¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤¢¤êÌÀ¤é¤«¤Ë»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÇ¸ÀÃ×¤·¤Þ¤¹¡Õ¤ÈHP¾å¤Ç¶¯¤¯È¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Î»Å»ö¤ò³Ý¤±»ý¤Á
¡¡¤«¤Ä¤ÆÄ«¥É¥é¤Ï¡¢¡Ö¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÎÅÐÎµÌç¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¹ñÃçÎÃ»Ò¡Ê45ºÍ¡Ë¤äÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ê36ºÍ¡Ë¡¢¤Î¤ó¡ÊÇ½Ç¯ÎèÆà¡¢31ºÍ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ò¼Í»ß¤á¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÄÏ¤ó¤À¡£°ìÊý¡¢¶áÇ¯¤Ï°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡Ê38ºÍ¡Ë¤ä¹À¥¤¹¤º¡Ê26ºÍ¡Ë¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡Ê36ºÍ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤ËÌ¾¤ÎÇä¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ËNHK¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤¹¥±¡¼¥¹¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¤âÎø°¦¥â¥Î¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤¬¤³¤Ê¤»¤ë±éµ»ÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ç±é¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ø¤Î¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¹âÎð²½¤¬Ãø¤·¤¤¾õ¶·¤òÃ¦µÑ¤·¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦NHK¤Î»×ÏÇ¤¬¶¯¤¯Æ¯¤¤¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯NHKÂ¦¤«¤é¤Î¡ÈÃ±ÆÈ»ØÌ¾¡É¤Çº£²ó¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØÀäÂÐ¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÊú¤¨¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦NHK´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¡¢ÊÌ¤Î»Å»ö¤È¤Î³Ý¤±»ý¤Á¤È¤¤¤¦Ä¶Â¿Ë»¤Ê¤Ê¤«¤ÇÄ«¥É¥é¤Î»£±Æ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£º£Ç¯3·î¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÅö½é¤«¤é¡¢¶¶ËÜ¥µ¥¤¥É¤Ï¡Ö¾ðÊóÎ®½Ð¡×¤Ë¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉñÂæ¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤Î³¤³°¸ø±é¡¢±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Î»£±Æ¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¥É¥é¤Î¸½¾ì¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢NHK¤Ï»öÁ°¤ËÎ»¾µ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¶¶ËÜ¤µ¤óËÜ¿Í¤ÏÀÕÇ¤´¶¤«¤é¡¢¡È¤Û¤«¤Î»Å»ö¤ÈÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡É¤È¾õ¶·¤ò´í×ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»öÌ³½ê¥µ¥¤¥É¤â¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ËÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»£±ÆÃæ¤ËÊÌ¤Î»£±Æ¤Ø¡ØÃæÈ´¤±¡Ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬³°Éô¤ËÏ³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅ°Äì¤·¤¿¤ê¡¢¸½¾ì¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÀ¤´Ö¤Ë½Ð¤¿¤é¤É¤¦¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦NHK´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¤µ¤Ê¤«¤Ë¹ß¤Ã¤ÆÍ¯¤¤¤¿¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥éÊóÆ»¡×¡£Ä«¥É¥é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡ÖÄ¶Â¿Ë»¤Ê¤Ê¤«¡¢»£±Æ¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ËÆ±¾ð¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂ¿¤¤¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¥µ¥¤¥É¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡ÈÊóÆ»¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡É¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢NHK¤ÏËÜ¿Í¤ä½êÂ°»öÌ³½ê¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÀÅ´Ñ¤Î»ÑÀª¤Î¤Þ¤Þ¡£À©ºîÂ¦¤È¤·¤Æº£²ó¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÝÄê¤ÎÈ¯¿®¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢°ìÉô¤ÎNHK´Ø·¸¼Ô¤Ïº£¸å¤ÎÂ³Êó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢Ä«¥É¥é¤ÎÅÓÃæ¹ßÈÄ¤ä¹ÈÇò»Ê²ñ¤Î¸òÂå¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤¦»ÏËö¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿Ë»¤Ê¤Ê¤«¤ÇNHK¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÊóÆ»¤«¤é¼é¤é¤ì¤º¡¢¼ð¤ìÊª¤Ë¿¨¤ë¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤ò¤µ¤ì¡¢¹ßÈÄ¤Þ¤Ç¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¶¶ËÜ¤µ¤ó¤âÍîÃÀ¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤ÏÈà½÷¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤ì°Ê¾å¼«Ê¬¤¬°¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¡È¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ä¤á¤Æ¤ä¤ë¡ª¡É¤ÈÊ¢¤ò³ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÊÌ¤ÎNHK´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÏÓ¤äÇØÃæ¤Ë¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥¿¥È¥¥¡¼¡É
¡¡Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÂ¿Ë»¤Ê¶¶ËÜ¤ÎÉÔºßÃæ¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î»Ð¤Ç¡¢ÅÁÀâ¤Î¥®¥ã¥ë¤ò±é¤¸¤ëÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ê35ºÍ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£²ó¤ÎÊ¸½ÕÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ç¤Ï¡ØÃç¤µ¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Î¤«¤ËÃç¤µ¤ó¤Ï³«¤±¤Ã¤Ô¤í¤²¤ÊÀ³Ê¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢Ç¯²¼¤Î¶¦±é½÷Í¥¤¿¤Á¤«¤éÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊÉ¤òºî¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÈäÏª¤¹¤ëÀÖÍç¡¹¥È¡¼¥¯¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¸½¾ì¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡ÈÎ¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÊÌ¤ÎNHK´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Ãç¡£¶áÇ¯¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤äTikTok¡¢YouTube¤Ç¤Î³èÆ°¤â¹¥Ä´¤À¡£¤ÉÇÉ¼ê¤ÊÈ±¿§¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢2021Ç¯¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¹¹¿·»þ¤Î¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤ÏÀÄ¿§¤ÎÈ±¡¢2022Ç¯¤ËµÙ²Ë¤ÇË¬¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÈ±¤ËÊ£¿ô¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿ÏÓ¤äÇØÃæ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂ¿ÊýÌÌ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢30ÂåÈ¾¤Ð¤Î½÷Í¥¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Ãå¼Â¤ËÂè°ìÀþ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ä«¥É¥é¤Î½Ð±é·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£ÅöÁ³¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤äÉÔ°Â¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤´Ö¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¼«Ê¬¤¬¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Õ¥©¥í¡¼¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÊÌ¤ÎNHK´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤â¡È²½¤±Êªµé¤Ë¤¹¤´¤¤¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¶¶ËÜ¡£Ä«¥É¥é¤âÁûÆ°¤â¤É¤¦¡È¤à¤¹¤Ó¡É¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¼êÏÓ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2024Ç¯11·î21Æü¹æ