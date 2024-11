【週刊ヤングマガジン 2024年50号】11月11日 発売価格:510円

週刊ヤングマガジン 2024年50号

本日11月11日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2024年50号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。

表紙・巻頭グラビアを飾るのは、インフルエンサーの上ノ堀結愛さん。巻中グラビアには「王様のブランチ」新リポーターの女優・阿部凜さんが初登場し、巻末グラビアでは「今日好き」卒業メンバーの河本景さんが初水着を披露している。

また同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす!」では、上ノ堀さん、阿部さん、河本さんによるグラビアのアザーカットが公開されている。

【上ノ堀結愛さん】【阿部凜さん】【河本景さん】

