½÷»Ò¡¦ÉÙ»Î¸«¤¬£±£²Ç¯Ï¢Â³£±£·ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡¡½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼ÀÚÉä¡Ä¥¨¡¼¥¹Ê¡¸µ¤µ¤ä¤«¡Ö¼¡¤³¤½¡ÊÁ´¹ñ¤Î¡Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×
¢¡¥Ð¥ì¡¼¡þÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢ÀÅ²¬¸©Âç²ñ¢¦½÷»Ò·è¾¡¡¡ÉÙ»Î¸«£³¡Ý£°»°ÅçÆî¡Ê£±£°Æü¡¦¤³¤Î¤Ï¤Ê¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤ÏÉÙ»Î¸«¤¬»°ÅçÆî¤ò£³¡½£°¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÇË¤Ã¤Æ£±£²Ç¯Ï¢Â³£±£·ÅÙÌÜ¤Î±É´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÃË»Ò¤ÏÉÍ¾¾½¤³Ø¼Ë¤¬ÀÅÀ¶¤ò£³¡½£±¤Ç²¼¤·¡¢£²Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¡£Í¥¾¡¹»¤ÏÍèÇ¯£±·î£µÆü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÉÙ»Î¸«¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦Ê¡¸µ¤µ¤ä¤«¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¥ì¥Õ¥È¤«¤é¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç¡¢£±£²Ç¯Ï¢Â³½÷²¦¤ÎºÂ¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ËºÂ¤ê¹þ¤ßÎ¾¼ê¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£»°ÅçÆî¤Ï¡¢£µ·î¤Î¸©ÁíÂÎ·è¾¡¤Ç£²¡½£±¤Î¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç¾¡¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ç¡Ö»î¹çÁ°¤Ï¾¡¤Æ¤ë¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸©½éÀï¤«¤é£µ»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç°µ¾¡¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔ¶þ¤Î¿´¤À¡£Î¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£²£´ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÆÀÅÀ¤Ï£²£±¡¢·èÄêÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î£µ£¸¡¦£³¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤¿Á´¹ñ¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤È¡¢±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ËÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±·î¤Î½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤ÇÆ±¹»¤Ï½é¤á¤Æ£¸¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡££±Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿Ê¡¸µ¤Ï¡¢£²³ØÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ£²¿Í¤È¤Î£³ËÜÃì¤òÃ´¤Ã¤¿¡£¿·¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÇÔÀï¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤À¤±¤«¤é¥¯¥í¥¹¤òÂ¿¤¯¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÆÀÅÀÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â¿ï½ê¤Ç¡¢¤µ¤¯Îö¤·¤¿¡£
¡¡À®Ä¹¤·¤¿¤Î¤Ï¥¨¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿·¥Á¡¼¥à£³ËÜÃì¤Î£Í£ÂÎëÌÚ¿¿Í¥¡¢£Ï£ÐÊ¿°æÍü¡¹¹á¤Ë²Ã¤¨¡¢£¸·î¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¸å¤«¤é£Í£Â°ËÆ£¼ëÎ¤¡¢£Ï£ÈÁ¾º¬¤¯¤é¤é¡Ê¤¤¤º¤ì¤â£²Ç¯¡Ë¤Î¹¶·âÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬³°¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£ÀäÂÐÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¤¬¿®Íê¤¹¤ëÃç´Ö¤È¡Ö¼¡¤³¤½¡ÊÁ´¹ñ¤Î¡Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡Ê°ËÆ£¡¡ÌÀÆü¹á¡Ë