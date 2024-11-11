¡Ö¤¤ß¤Ë°©¤¦°ÊÁ°¤Î¤Ü¤¯¤ËÁø¤¤¤¿¤¯¤Æ¡×ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Î¿Í¤¬¡¢Ë´¤°¦ºÊ¤ËÊû¤²¤¿²ÎÈê¤Ë¤³¤¦¹ï¤ó¤ÀÍýÍ³
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÊ¿°Âµ®Â²¤¿¤Á¤¬¡Ö²Î¡×¤Ç»×¤¤¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤¹¤¬µ®Â²¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤¬½îÌ±¤È°ã¤¦¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ó¤«¤Ï¤È¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â²Î¿ÍÆ±»Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö²Î¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°¦¤Î¹ðÇò¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ºÊ¤Ç¤¢¤ë²Î¿Í¤Î²ÏÌîÍµ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤òÉÁ¤¤¤¿±ÊÅÄÏÂ¹°¤µ¤ó¡ÊµþÅÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¤ÎÃø½ñ¡Ø¤¢¤Î¶»¤¬Ì¨¤Î¤è¤¦¤Ë±ó¤«¤Ã¤¿ ²ÏÌîÍµ»Ò¤È¤ÎÀÄ½Õ¡Ù¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£±ÊÅÄ¤µ¤ó¤ÏºÙË¦À¸Êª³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿²Î¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡²Î¿ÍÆ±»Î¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤è¤ë»×¤¤¤Î¸ò´¹¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ê2022Ç¯ÇÛ¿®µ»ö¤ò¤â¤È¤ËºÆ¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆý¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖºÊ¡¦²ÏÌîÍµ»Ò¡×
¡¡¤Þ¤ÀµþÅÔ¤Î¼Ú²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¡¢¤½¤ì¤Ï2³¬¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ê²ÏÌîÍµ»Ò¤Î¡ËÊì¤Î·¯¹¾¤¬Æé¤ËÅò¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢³¬ÃÊ¤Î¾å¤Çíµ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£¤½¤ÎÆé¤Ï¡¢¤½¤·¤ÆÇ®Åò¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¿Íµ»Ò¤ÎÇØ¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¸À¤¦¡£Âç²Ð½ý¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤¬4ºÐ¤Îº¢¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÏ¤·¤¯¡¢¤½¤ÎÆü¤òÊë¤é¤¹¤³¤È¤À¤±¤ÇÀº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿²ÈÂ²¡£¤½¤ÎÍÄ¤¤»Ò¤ËÂç¤¤Ê²Ð½ý¤òÉé¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·¯¹¾¤ò»×¤¦¤È¡¢»ä¤Ïº£¤Ç¤â¶»¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¡£¼£ÎÅ¤â½½Ê¬¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£·¯¹¾¤Ë¤Ï¡¢ËèÈÕ¡¢Íµ»Ò¤Î½ýÀ×¤òÉï¤Ç¤Æ¡¢¤¢¤ä¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë¿²¤ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊì¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Íµ»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Êì¤ËÂÐ¤·¤Æº¨¤ß¤¬¤Þ¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊì¿Æ¤Ï¡¢½ªÀ¸¤Ê¤Ë¤â¤Î¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»ä¤Ë¡¢¤½¤Î²Ð½ý¤Î½ýÀ×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¾Äø¤ÎÍ¦µ¤¤¬Í×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿Ìë¤Î¤³¤È¤Ï¡¢ÍâÆü¤ÎÆüµ¤Ë28¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢°©¤Ã¤¿ºÇ½é¤«¤é¡¢¤Ê¤¼¤«»ä¤âÈà½÷¤â¤Û¤È¤ó¤É¸ý¤ò¤¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÊÃãÅ¹¡ÖºÆ²ñ¡×¤«¤éÊ¿°Â¿ÀµÜ¤Þ¤ÇÊâ¤¡¢¤½¤Î¥Ð¥¹Ää¤«¤é¼¢²ì¸òÄÌ¤Î¥Ð¥¹¤Çµ¢¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤¬¾è¼Ö¸ý¤«¤é²¡¤·¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¥Ð¥¹¤Ë¾è¤»¤è¤¦¤È¤·¡¢Èà½÷¤¬¹³¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾è¤é¤º¡¢¤È¤¦¤È¤¦¥Ð¥¹¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²¿¤«¤Î¹Ô¤°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÉÔµ¡·ù¤ËÌÛ¤ê¤³¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤ÎÆü¡£µ¢¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ä¤È¡¢µ¢¤ë¤Þ¤¤¤È¤¹¤ëÈà½÷¤Î°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¸À¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÀÚ¤ê½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¤½¤Î¤³¤È¡×¤¬¸ý¤ò¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ê¿°Â¿ÀµÜ¤ÎÁ°¡¢µþÅÔ²ñ´Û¤ÎÎ¢Äí¤Ç¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ø¤Î¤È¤³¤í¤Ë²ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ê¤ò¤È¤Ã¤Æ½ý¤Î¤Þ¾å¤Ë¤ª¤¤¤¿
¡¡¡Ö»Ø¤ò¹¤²¤Æ¡£¤º¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¡×
¡¡¤¢¤Î¤Ò¤È¤ÏÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë¤·¤¿
¡¡¡Ö½ý¤¬¤¢¤ë¤Î¡¡Âç¤¤Ê¤Ò¤É¤¤½ý¤Ê¤Î¡×
¡¡¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡¡Á°¤«¤é¡£¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö½ý¤Ê¤Î¡¡¤Ò¤É¤¤½ý¤Ê¤Î¤è¡¡¤³¤ó¤Ê»ä¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¡×
¡¡¸«¾å¤²¤¿¤é¡¡¤¢¤Î¤Ò¤È¤Ï¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¤ä¤µ¤·¤¤¡¡ËþÂ¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¡¡Èù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿
¡¡¡Ö½ý¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¡¡¥Ð¥«¤À¤Ê¤¢¤ªÁ°¤Ï¡×
¡¡ÉÔ°Õ¤ËÈà¤Ï¡¡ÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Êú¤¤·¤á¤Æ¡¡¤¤¤¤¿
¡¡¡Ö»Ò¶¡¤Ï¤¦¤á¤ë¤Î¡©¡×
¡¡¤«¤Ê¤·¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê¡¡°ú¤Îö¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤è¤í¤³¤Ó¤Ë»÷¤¿¡¡ÎÞ¤¬¤Õ¤¤¢¤Õ¤ì¤¿¡¡À¼¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡¶»¤Ë¤¹¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¡²¿ÅÙ¤â¤³¤Ã¤¯¤ê¤ò¤·¤¿
¡¡¡Ö»Ò¶¡¤Ï¡¡¤¦¤á¤ë¤ï¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤Ê¤À¤±¡¡²¿¿Í¤Ç¤â¡¡¤¦¤ó¤Ç¤¢¤²¤ë¡£»Ò¶¡¤Ï¤¦¤á¤ë¤Î¤è¡×
¡¡¤É¤ó¤Ê¤Ë¤«¤Ê¤·¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¡¡¤É¤ó¤Ê¤Ë¤»¤Ä¤Ê¤¯¡¡¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡¡²¿¤â¤«¤âÃÎ¤ê¤Ä¤¯¤·¤Æ¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¡¤Ê¤ª»ä¤ò¡¡±ü¤µ¤ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡¡¤Û¤ó¤È¤Ë¡¡¤Õ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¡ÎÞ¤¬Î®¤ì¤¿
¡ÊÆüµ¡¡1968Ç¯4·î9Æü¡Ë
¡¡¤½¤ÎÌë¤Î¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤â¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤âÉÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ä¤ÎÈ¿±þ¤Ë°Â¿´¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Î½ýÀ×¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤À¤¤¤Ö¤¢¤È¡¢¼ê½Ñ¤Î¤«¤Ê¤ê¸å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¢¤ì¤Û¤ÉÉÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ÈÇï»ÒÈ´¤±¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤½ýÀ×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡Ò¹ðÇò¡Ó¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤¬³Î¼Â¤Ë»ä¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢Èà½÷¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë³Ð¸ç¤ò°Õ¼±¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤ß¤Ë°©¤¦°ÊÁ°¤Î¤Ü¤¯¤ËÁø¤¤¤¿¤¯¤Æ³¤¤Ø¤Î¥Ð¥¹¤ËÍÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê
¡¡±ÊÅÄÏÂ¹¨¡Ø¥á¥Ó¥¦¥¹¤ÎÃÏÊ¿¡Ù
¡¡¤¤¤Ä¡¢¤³¤Î²Î¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¤ß¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Ï¤È¤Æ¤â¸ö¤»¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê´î¤Ó¤Î»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢»þ¤ª¤ê¡Ö¤¤ß¤Ë°©¤¦°ÊÁ°¤Î¤Ü¤¯¡×¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ò²û¤«¤·¤¯»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£°Å¤¯¡¢¥Ç¥¹¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÁø¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¡Ö³¤¤Ø¤Î¥Ð¥¹¡×¤ËÍÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÕÌ£Åª¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡°¦¤¹¤ëÎø¿Í¤È¤Îå«¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯´î¤Ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Õ¤ÈÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¶î¤é¤ì¡Ö¤¤ß¤Ë°©¤¦°ÊÁ°¤Î¤Ü¤¯¡×¤ËÁø¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡½¡½¡£¡Ö¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤È¤Æ¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡×¤È¶¦´¶¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö²¿¤ò¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÅÜ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¤½¤Î¡Ö¾¡¼ê¤Ê¡×»×¤¤¤â¡¢±ÊÅÄ¤µ¤ó¤Ï²Î¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤ÇÈ¯É½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²Î¤Ë²ÏÌî¤µ¤ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤ò´ó¤»¤¿¤«¤ÏËÜ¤Ë¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æó¿Í¤¬·ëº§¤·¡¢²ÎÃÅ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯³èÌö¤·¤¿¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£¡¢²ÎÈê¤È¶¦¤ËË¡Á³±¡¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤ªÊè¤Ë¤Ï¡¢²ÏÌî¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤È¶¦¤Ë¤¹¤Ç¤Ë±ÊÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô