【J2順位表】横浜FCがJ1自動昇格を死守 昇格プレーオフは長崎・山形・岡山・仙台に決定 最終節で千葉がPO圏外7位転落の涙
サッカーJ2リーグ第38節の10試合が、10日（日）に開催されました。
前節でJ1優勝を決めた清水エスパルスは、本拠地でロアッソ熊本に勝利。本拠地で有終の美を飾りました。
J1自動昇格へ足踏みが続いていた横浜FCは、レノファ山口FCとスコアレスドロー。2位で1年でのJ1昇格が決まりました。
またJ1昇格プレーオフへ進む4チームが、3位V･ファーレン長崎、4位モンテディオ山形、5位ファジアーノ岡山、6位ベガルタ仙台に決定。横浜FCに勝ち点1差まで迫った長崎は5連勝でフィニッシュ。4位の山形は、最終戦でジェフユナイテッド千葉に4−0と圧倒して、9連勝でリーグ戦を終えました。また6位の仙台は大分トリニータとの接戦を制し、6位に滑り込みました。千葉は最終節でプレーオフ圏外の7位に転落となっています。
清水、横浜FCに続きJ1への残り1枚の切符をかけた昇格プレーオフは、12月1日に準決勝、12月7日に決勝を予定。3位長崎と6位仙台、4位山形と5位岡山がそれぞれ、リーグ順位の高いチームの本拠地で戦います。
【J2第38節結果】
◆仙台 2−1 大分（ユアテックスタジアム仙台）
得点【仙台】オウンゴール （前半16分）郷家友太（後半5分）【大分】薩川淳貴（後半45+3分）
◆秋田 1−0 藤枝（ソユースタジアム）
得点【秋田】小松蓮（後半19分）
◆山形 4−0 千葉（NDソフトスタジアム山形）
得点【山形】安部崇士（前半2分）ディサロ 燦シルヴァーノ （前半27分）土居聖真（前半31分）坂本亘基（後半35分）
◆いわきFC 3−0 群馬（ハワイアンズスタジアムいわき）
得点【いわき】山口大輝（前半13分、後半33分）有馬幸太郎（後半44分）
◆栃木 0−0 徳島（カンセキスタジアムとちぎ）
◆甲府 3−1 水戸（JIT リサイクルインク スタジアム）
得点【甲府】アダイウトン（前半6分）鳥海芳樹（後半2分）エドゥアルド マンシャ（後半9分）【水戸】山田奈央（前半24分）
◆清水 1−0 熊本（IAIスタジアム日本平）
得点【清水】原輝綺（後半16分）
◆山口 0−0 横浜FC（維新みらいふスタジアム）
◆長崎 5−2 愛媛（PEACE STADIUM Connected by SoftBank）
得点【長崎】マテウス ジェズス（前半14分、後半41分）マルコス ギリェルメ（前半45+1分、後半5分）松澤海斗（後半30分）【愛媛】オウンゴール（前半34分）石浦大雅（後半27分）