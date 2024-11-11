【高校サッカー】東福岡が3大会ぶり選手権 東海大相模が初出場 新たに11校が全国へ 京都橘＆滝川第二はPK戦制す
12月28日に開幕する第103回全国高校サッカー選手権大会出場に向けて、各都道府県で地区予選が行われています。
10日（日）には茨城、神奈川、新潟、京都、奈良、和歌山、兵庫、広島、愛媛、福岡、佐賀で新たに11校の代表が決定。
関東勢では明秀日立（茨城）が鹿島学園を下し全国へ。東海大相模（神奈川）は横浜創英を破り初の選手権出場。九州では3度の選手権優勝を飾っている東福岡（福岡）が東海大福岡に勝利し、3年ぶりの選手権への切符を手にしました。京都橘（京都）、滝川第二（兵庫）、松山北（愛媛）はPK戦の末、決勝の激闘を制しています。新潟明訓（新潟）、奈良育英（奈良）、近大和歌山（和歌山）、広島国際学院（広島）、佐賀東（佐賀）も出場を決めました。
これで48校中37校が、冬の選手権に進出。16日（土）、17日（日）で福島、栃木、埼玉、東京A、東京B、静岡、山口、長崎、大分、熊本、鹿児島での11校が決定。18日（月）には48チームによる抽選会が行われます。
【10日各地区大会決勝の結果】
茨城：明秀日立 2−0 鹿島学園
神奈川：東海大相模 2−0 横浜創英
新潟：新潟明訓 1−0 開志JSC
京都：京都橘 0−0（PK4−1）東山
奈良：奈良育英 3−1 生駒
和歌山：近大和歌山 2−1初芝橋本
兵庫：滝川第二 0−0（PK5−3） AIE国際
広島：広島国際学院 2−0 瀬戸内
愛媛：松山北 1−1（PK4−1） 新田
福岡：東福岡 2−0 東海大福岡
佐賀：佐賀東 3−1 龍谷
◇各代表の決定状況 ★は10日に出場決定 ※日付は決勝開催日
【北海道・東北】
北海道：札幌大谷（4大会ぶり4回目）
青森：青森山田（28大会連続30回目）
岩手：専大北上（3大会ぶり3回目）
秋田：西目（12大会ぶり14回目）
山形：東海大山形（10大会ぶり2回目）
宮城：東北学院（37大会ぶり5回目）
福島：尚志−学法石川（11月16日 ）
【関東】
茨城：★明秀日立（2大会連続6回目）
栃木：矢板中央−國學院栃木（11月16日）
群馬：前橋育英（4大会連続27回目）
埼玉：正智深谷−浦和学院（11月17日）
千葉：流通経済大柏（3大会ぶり8回目）
東京A：帝京−國學院久我山（11月16日）
東京B：堀越−実践学園（11月16日）
神奈川：★東海大相模（初出場）
山梨：山梨学院（2大会ぶり10回目）
【北信越】
新潟：★新潟明訓（9大会ぶり7回目）
長野：上田西（7大会ぶり3回目）
富山：龍谷富山（初出場）
石川：金沢学院大附（初出場）
福井：福井商（17大会ぶり2回目）
【東海】
静岡：静岡学園 −浜松開誠館（11月16日）
愛知：愛工大名電（5大会ぶり2回目）
岐阜：帝京大可児（6大会連続11回目）
三重：津工（2大会ぶり4回目）
【近畿】
滋賀：草津東（3大会ぶり13回目）
京都：★京都橘（2大会連続11回目）
奈良：★奈良育英（4大会連続17回目）
和歌山：★近大和歌山（2大会ぶり10回目）
大阪：阪南大高（3大会ぶり3回目）
兵庫：★滝川第二（3大会ぶり22回目）
【中国】
鳥取：米子北（15大会連続20回目）
島根：明誠（初出場）
岡山：岡山学芸館（4大会連続7回目）
広島：★広島国際学院（2大会連続2回目）
山口：高川学園−小野田工（11月17日）
【四国】
香川：寒川（初出場）
徳島：徳島市立（3大会連続21回目）
愛媛：★松山北（8大会ぶり6回目）
高知：高知（2大会ぶり19回目）
福岡：★東福岡（3大会ぶり23回目）
佐賀：★佐賀東（2大会連続14回目）
長崎：長崎総大附−創成館（11月17日）
大分：大分鶴崎−大分（11月17日）
熊本：大津 −東海大星翔（11月16日）
宮崎：日章学園（3大会連続18回目）
鹿児島：鹿児島城西 or 鹿児島−神村学園 or 鹿児島実（11月17日）
沖縄：那覇西（4大会ぶり18回目）