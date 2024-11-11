¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¡Ö¶¦ÄÌÅÀÂ¿¤¹¤®¡×¡¡¸µ¶É¥¢¥Ê¥Þ¥Þ¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¹ë²Ú¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¥¥ì¥¤¡×
¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Ê¿°æÍý±û¡Ê41¡Ë¤¬10Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÊ¿Æü¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥éÎ¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸µ¶É¥¢¥Ê¥Þ¥Þ¤È¤Î¥í¥±¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Ê¿°æ¤Ï¡ÖÀèÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¡Ê¿Æü¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥éÎ¹¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡ÖÀ¾Èø¤µ¤ó¤ÈÀîÅÄ¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥ÊÀ¾ÈøÍ³²ÂÍý¡Ê47¡Ë¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¥Õ¥ê¡¼¥¢¥ÊÀîÅÄÍµÈþ¡Ê41¡Ë¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
2¿Í¤È¤Î¥í¥±¤ò¡Ö¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸µ¶É¥¢¥Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ªÃý¤ê¤Î¿Ô¤¤Ê¤¤¥í¥±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¸åÊÔ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤Ê¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÊÑ¤ï¤é¤º¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£