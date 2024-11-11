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¢£Ì£¤ÎÁÇ <2802> ¡¡6,316±ß¡¡(+425±ß¡¢+7.2¡ó)
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¢£¥ª¥¤¥ì¥¹ <6282> ¡¡2,163±ß¡¡(+134±ß¡¢+6.6¡ó)
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¢£Àî½Å <7012> ¡¡7,028±ß¡¡(+403±ß¡¢+6.1¡ó)
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¢£¥ä¥Þ¥À£È£Ä <9831> ¡¡463.6±ß¡¡(+26.1±ß¡¢+6.0¡ó)
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¢£·ªÅÄ¹© <6370> ¡¡6,195±ß¡¡(+337±ß¡¢+5.8¡ó)
¡¡·ªÅÄ¹©¶È <6370> [Åì¾Ú£Ð]¤¬4ÆüÂ³µÞ¿¡£Æ±¼Ò¤Ï7Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢25Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4-9·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ÄÌ´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¡£º£´ü¤ÎÇä¾å¹âÍ½ÁÛ¤Ï100²¯±ßÁý³Û¤·¤Æ4100²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ6.5¡óÁý¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×Í½ÁÛ¤Ï15²¯±ßÁý³Û¤·¤Æ345²¯±ß¡ÊÆ±18.2¡óÁý¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£ÅÅ»Ò¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤ÏÁõÃÖ»ö¶È¤ÎÇä¤ê¾å¤²Áý¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ÑÂ³·ÀÌó·¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Î°ì²áÀ¤Î¼ý±×·×¾å¤ò¸«¹þ¤à¡£°ìÈÌ¿å½èÍý¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÌôÉÊ»ö¶È¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤Î»ö¶È´Ä¶¤Î°²½¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸¶²ÁÎ¨¤Î²þÁ±¸ú²Ì¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¼ý±×Í½ÁÛ¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¡£9·îÃæ´Ö´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.8¡óÁý¤Î1955²¯3000Ëü±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×¤ÏÆ±18.6¡óÁý¤Î149²¯3200Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¢££Æ¡õ£Ì£Ã <3563> ¡¡3,146±ß¡¡(+156±ß¡¢+5.2¡ó)
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¢£¥é¥¤¥ª¥ó <4912> ¡¡1,730±ß¡¡(+85±ß¡¢+5.2¡ó)
¡¡¥é¥¤¥ª¥ó <4912> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï7Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢24Ç¯12·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê1-9·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ36.7¡óÁý¤Î171²¯900Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Çã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Çä¾å¹â¤ÏÆ±1.7¡óÁý¤Î3011²¯5900Ëü±ß¤ÇÃåÃÏ¡£¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥±¥¢Ê¬Ìî¡Ê½ÀÆðºÞ¡¢ÀöÂõÍÑÀöºÞ¤Ê¤É¡Ë¤¬¶ìÀï¤·¤¿¤¬¡¢Íø±×ÌÌ¤Ç¤Ï³¤³°¤ÎÇä¤ê¾å¤²Áý¤ä°ìÈÌ¾ÃÈñºâ¤Î¼ý±×¹½Â¤²þ³×¤Î¸ú²Ì¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇä¾å¹â4100²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ1.8¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×270²¯±ß¡ÊÆ±31.7¡óÁý¡Ë¤È¤¹¤ë½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
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¢£Âè»ÍËÌ±Û£Æ£Ç <7327> ¡¡2,652±ß¡¡(+92±ß¡¢+3.6¡ó)
¡¡Âè»ÍËÌ±Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥× <7327> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç3ÆüÂ³¿¡£8Æü¸á¸å1»þ¡¢25Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î¾åÊý½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£½ãÍø±×¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò20²¯±ßÁý³Û¤·¤Æ250²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ17.9¡óÁý¡Ë¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç·Ç¤²¤¿27Ç¯3·î´ü¤Î½ãÍø±×ÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î270²¯±ß¤«¤é350²¯±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤âÁý³Û½¤Àµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£25Ç¯3·î´ü¤ÏÈó¶âÍø¼ý±×¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢»Ô¾ì¶âÍø¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤¤Âß½Ð¶âÍøÂ©¤äÍ²Á¾Ú·ôÍøÂ©ÇÛÅö¶â¤Ê¤É¤Î»ñ¶âÍø±×¤¬ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¡£·ÐÈñ¤äÍ¿¿®¥³¥¹¥È¤ÏÁÛÄê¤ò²¼²ó¤ê¡¢Íø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ´ü·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¡£º£Ç¯9·î30Æü¤ò´ð½àÆü¤È¤¹¤ëÃæ´ÖÇÛÅö¤Ï½¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤«¤é22±ßÁý³Û¤·¤Æ112±ß¤Ç·èÄê¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï10·î1ÆüÉÕ¤Ç1ÂÐ2¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ï11±ßÁý³Û¤·¤Æ56±ß¤È¤·¤¿¡£³ô¼°Ê¬³äÁ°¤Î¿å½à¤Ç¤Ï22±ßÁý³Û½¤Àµ¤Î112±ß¤È¤Ê¤ë¡£²Ã¤¨¤ÆÆ±¼Ò¤Ï³ô¼ç´Ô¸µÊý¿Ë¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ÇÛÅöÀ¸þ¤ò35¡óÄøÅÙ¤«¤é40¡óÄøÅÙ¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»Ô¾ì´Ä¶¤ä¶ÈÀÓ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢µ¡Æ°Åª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
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