¡Ö¤ªÞ¯Íî²á¤®¤ë¡×¤È»°½ÉÈþ½÷³¦·¨¤ÇÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¡ªÀöÎý¤ò¶Ë¤á¤¿¥È¥é¥Ã¥È¥ê¥¢¤È¤Ï
»°½É¤È¤¤¤¨¤Ð¤¤¤Þ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤ªÞ¯Íî¤Ç¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë³¹¤À¡£
¤¤¤Þ¡¢¤½¤ó¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ÎÍýÁÛÁü¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢ÀöÎý¤ò¶Ë¤á¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡ØArrow¡Ù¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
³¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Þ¯Íî´¶¤ò¶õ´Ö¤ÈÎÁÍý¤ÇÅª³Î¤ËÉ½¸½
ÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤Î©ÃÏ
»°½É¸òº¹ÅÀ¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¡¢ÀÅ¤«¤Ê½»Âð³¹¤Ë¡ØArrow¡Ù¤Ï¤¢¤ë¡£
¤Ñ¤Ã¤È¸«¤Ç¤Ï²¿¤Î¤ªÅ¹¤«¡¢¤¤¤ä¡¢¤ªÅ¹¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤µ¤¨Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Þ¯Íî¤¿³°´Ñ¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¡Ö°û¿©Å¹¤é¤·¤«¤é¤Ì¡×¤Ä¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿·ë²Ì¡£
¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¥í¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë
¼¼Æâ¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÅ°Äì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐµÒÀÊ¿ô¤Ï60Ê¿ÊÆ¤Û¤É¤Î¹¤µ¤Ê¤¬¤é¤ï¤º¤«22¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÃæ¿´¤òÀê¤á¤ë¤Î¤¬Å¹¤Î´é¤È¤â¤¤¤¨¤ë12¿Í³Ý¤±¤ÎÂç¤¤ÊÌÚÀ½¤Î¥í¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡£¾²¤ÎÇò¤¤¥¿¥¤¥ë¤È¹¥ÂÐ¾È¤òÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À°Á³¤ÈÊÂ¤Ö¥¤¥¹¤â´Þ¤á¡¢²È¶ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï100Ç¯Ä¶¤¨¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¡£»°½É¤Î³¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õµ¤¤¬Éº¤¦¡£
´°Á´¥Õ¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤âÈþ¤·¤¯¡¢Ëá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿Ä´Íý´ï¶ñ¤¬ÊÂ¤ÖÍÍ¤Ï°µ´¬¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬·×»»¤·¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤È¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀîÂ¼¤µ¤ó¤Ï31ºÐ¤Î¼ã¤µ¤À¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ï10Ç¯°Ê¾å
¡ÖÄ´Íýµ¡´ï¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤½¤í¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÌ¥¤»¤ë¡É ¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈóÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç´²¤¤¤Ç¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÁÍý¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¥·¥§¥Õ¤ÎÀîÂ¼ÍÎÂÀ¤µ¤ó¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö¿¦¿Íµ¤¼Á¤Ç¸¦µæÇ®¿´¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿°ïºà¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤ÏËèÇ¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÅÏ¤ê¡¢¤Û¤ÜÁ´½£¤ò½ä¤Ã¤Æ³ÆÃÏ¤Îµ»¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥é¥«¥ë¥È¤Î¤ß¡£
¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤À¤±¤ò¼Ñ¹þ¤à¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥È¥Þ¥È¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñ¥¹¥¿¡×¡ï2,400
¤É¤ì¤â¶¿ÅÚ¤ÎÌ£¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥È¥Þ¥È¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñ¥¹¥¿¡×¤Ê¤É¡¢À¹¤êÉÕ¤±¤ÏÁÇËÑ¤Ç¼çÌò¤Î¿©ºà¤âÌÀ³Î¤À¤¬¡¢Ì£¤ï¤¤¤ÏÁ¡ºÙ¡£
¡Ö¤³¤ÎÎÁÍý¤Ç¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê¤Ï¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢É÷Ì£¤È¤·¤ÆÀäÂÐÉ¬Í×¡£¶Å½Ì¤·¤¿¥È¥Þ¥È¤Î»Ý¤ß¤Ë¤³¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÍýÏ©À°Á³¡£
¤½¤ó¤Ê¥·¥§¥Õ¤¬ºî¤ê½Ð¤¹Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÃÏ¸µÌ±¤Î¸ü¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤ÆÄÌ¤¦¾ïÏ¢¤âÂ¿¿ô¤¤¤ë¡£
£¸¼ï¤Îµû²ð¤Î»Ý¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¡Öµû²ð¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥·¥Á¥ê¥¢É÷¥ê¥¾¥Ã¥È¡×¡ï2,400¡£
ÆÃÀ½¥Ö¥í¡¼¥É¤Ç£´»þ´Ö¤â¼Ñ¤¿¥¿¥ó¤Ï¤Û¤í¤Û¤í¡£¡ÖËÀ¾µí¥¿¥ó¤Î¥Ü¥ê¡¼¥È¡×¡ï2,300¡£
ÍñÇò¤ËÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤äµíÆý¤ò¹ç¤ï¤»¤Æºî¤ë¡ÖÇò¤¤¥×¥ê¥ó¡×¡ï600¡£
¥ï¥¤¥ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÁÍý¤Ë¹ç¤¦¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¥·¥§¥Õ¤¬¸·Áª¤·¤¿300ËÜ°Ê¾å¤¬¤½¤í¤¦
¥á¥¤¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤ÏÁêÀÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï¡Ö¥Ü¥È¥ë¥ï¥¤¥ó¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ëÀîÂ¼¤µ¤ó¡£¤³¤Ê¤ì¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â»°½É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£
²¿¤è¤ê¡¢Þ¯Ã¦¤Ê¶õ´Ö¤ÇºÍµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥È¥é¥Ã¥È¥ê¥¢¤ò¤³¤Î³¹¤¬Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
▶¤³¤Î¤Û¤«¡§Âç´ë¶È¤ò¼¤á¡¢µ¯¶È¤«¤é£µÇ¯¤Ç£´Å¹ÊÞÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÉÒÏÓ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡£¡Ø¾ÆÄ» ¤ä¤ª¤ä¡Ù¤ÎÂåÉ½¤¬¸ì¤ëº£¤ÈÌ¤Íè