¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¡á¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ç¼«À©Â¥¤¹¡½¥È¥é¥ó¥×»á
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó»þ»ö¡ÛÊÆ»æ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£±£°Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤¬£·Æü¤Ë¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤¬¶ÛÄ¥¤ò·ã²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¼«À©¤ËÅØ¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ë¡ÖÃé¹ð¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤¬£µÆü¤ÎÊÆÂçÅýÎÎÁª¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÆîÉô¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ÎÅ¡Âð¡Ö¥Þ¡¼¥ë¥¢¥é¡¼¥´¡×¤ÇÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï²¤½£¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÃóÎ±ÊÆ·³¤ÎÂ¸ºß¤Ë¸ÀµÚ¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ë¼«À©¤òÂ¥¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÎÁá´ü²ò·è¡×¤Ë¸þ¤±¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡¡