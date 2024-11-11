¡ÚµþÅÔ¿·ÇÏÀï¡Û¥¨¥³¥í¥Ç¥£¥Î¥¹²÷¾¡!¡¡¥à¡¼¥¢¤âÁÇ¼Á¾Î»¿¡Öµ÷Î¥¤Ï2000¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¡×
¡¡µþÅÔ5R¡¦¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¥¨¥³¥í¥Ç¥£¥Î¥¹¡Ê²´¡áÂçµ×ÊÝ¡¢Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤¬Æ»Ãæ2ÈÖ¼ê¤«¤é4³ÑÀèÆ¬¤Ç3ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Î²÷¾¡¡£
¡¡¥à¡¼¥¢¤Ï¡Ö¤¤¤¤ÇÏ¡£¤è¤¯»Ø¼¨¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¸¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µ÷Î¥¤Ï2000¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¡£¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÉ¾²Á¡£Âçµ×ÊÝ»Õ¤Ï¡ÖÄ´¶µÄÌ¤ê¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤¶¥ÇÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤É¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¶¯¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£