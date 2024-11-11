¡Úºå¿À¡Û²¬ÅÄ¸ÜÌä¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó»ë»¡¡¡²¸»Õ¤È²ñÏÃ¤·¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¼ÁÌä¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºå¿À¡¦²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬£±£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½©µ¨°Â·Ý¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢Åê¼ê¿Ø¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò»ë»¡¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£³¡Ë¤È¥Ò¥¶¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó£³£°Ê¬¤â¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÌîµåÃÌµÄ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¡¡Á°Æü£¹Æü¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥×»ÜÀßÆâ¤Î¥á¥¤¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Î°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¹ç¤Ã¤¿¸×¤Î¿·µìÎ¾»Ø´ø´±¡£¤³¤ÎÆü¤Î²ñÃÌ¾ì½ê¤Ï¼ã¼ê¸×Åê¤¿¤Á¤¬ÏÓ¤ò¿¶¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤À¤Ã¤¿¡£²¬ÅÄ¸ÜÌä¤ÏÂè£±¼¡À¯¸¢»þ¤Î£²£°£°£µÇ¯¤ËÅÁÀâ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ê£Æ£Ë¡×¤òÊÔÀ®¤·¡¢µå³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÅê¼êÊ¬¶ÈÀ©¤ÎÎ®¤ì¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿à·ÑÅê¹ª¼Ôá¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¡£°¦Äï»Ò¤Ç¤â¤¢¤ë²Ð¤Î¶Ì±¦ÏÓ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¬ÅÄ¸ÜÌä¤¬¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ë¤¤¤ë´Ö¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£²ñµÄ¼¼¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÏÃ¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤Ã¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÊª»ö¤ÏÆ°¤¯¤Î¤Ç¡£ÀèÆü¤Þ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤é¤ì¤¿Êý¤Ê¤Î¤Ç¥é¥°¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÎý½¬½ªÎ»¸å¤Îµ¼Ô°Ï¤ß¤Ç¡¢Åö³º¤Î°ìËë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¼ÁÌä¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë²û¤¬¿¼¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È²¸»Õ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£