[11.10 セリエA第12節](ジュゼッペ・メアッツァ)

※28:45開始

<出場メンバー>

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 15 フランチェスコ・アチェルビ

DF 28 バンジャマン・パバール

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 2 デンゼル・ダンフリース

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 32 フェデリコ・ディマルコ

FW 9 マルクス・テュラム

FW 10 ラウタロ・マルティネス

控え

GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 31 Y. Bisseck

DF 36 マッテオ・ダルミアン

DF 42 T. Palacios

MF 7 ピオトル・ジエリンスキ

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 17 テイジョン・ブキャナン

MF 21 クリスチャン・アスラニ

FW 8 マルコ・アルナウトビッチ

FW 11 ホアキン・コレア

FW 99 メフディ・タレミ

監督

シモーネ・インザーギ

[ナポリ]

先発

GK 1 アレックス・メレト

DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ

DF 13 アミル・ラフマニ

DF 17 マティアス・オリベラ

DF 22 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ

MF 6 ビリー・ギルモア

MF 8 スコット・マクトミネイ

MF 99 アンドレ・フランク・ザンボ・アンギサ

FW 11 ロメル・ルカク

FW 21 マッテオ・ポリターノ

FW 77 フビチャ・クバラツヘリア

控え

GK 14 ニキータ・コンティーニ

GK 25 エリア・カプリーレ

DF 5 フアン・ジェズス

DF 16 ラファ・マリン

DF 30 パスクアレ・マッツォッキ

DF 37 レオナルド・スピナッツォーラ

MF 68 スタニスラフ・ロボツカ

FW 7 ダビド・ネレス

FW 18 ジョバンニ・シメオネ

FW 23 アレッシオ・ゼルビン

FW 26 シリル・エンゴング

FW 81 ジャコモ・ラスパドーリ

監督

アントニオ・コンテ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります