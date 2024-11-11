インテルvsナポリ スタメン発表
[11.10 セリエA第12節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※28:45開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 Y. Bisseck
DF 36 マッテオ・ダルミアン
DF 42 T. Palacios
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[ナポリ]
先発
GK 1 アレックス・メレト
DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ
DF 13 アミル・ラフマニ
DF 17 マティアス・オリベラ
DF 22 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
MF 6 ビリー・ギルモア
MF 8 スコット・マクトミネイ
MF 99 アンドレ・フランク・ザンボ・アンギサ
FW 11 ロメル・ルカク
FW 21 マッテオ・ポリターノ
FW 77 フビチャ・クバラツヘリア
控え
GK 14 ニキータ・コンティーニ
GK 25 エリア・カプリーレ
DF 5 フアン・ジェズス
DF 16 ラファ・マリン
DF 30 パスクアレ・マッツォッキ
DF 37 レオナルド・スピナッツォーラ
MF 68 スタニスラフ・ロボツカ
FW 7 ダビド・ネレス
FW 18 ジョバンニ・シメオネ
FW 23 アレッシオ・ゼルビン
FW 26 シリル・エンゴング
FW 81 ジャコモ・ラスパドーリ
監督
アントニオ・コンテ
※28:45開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 Y. Bisseck
DF 36 マッテオ・ダルミアン
DF 42 T. Palacios
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[ナポリ]
先発
GK 1 アレックス・メレト
DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ
DF 13 アミル・ラフマニ
DF 17 マティアス・オリベラ
DF 22 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
MF 6 ビリー・ギルモア
MF 8 スコット・マクトミネイ
MF 99 アンドレ・フランク・ザンボ・アンギサ
FW 11 ロメル・ルカク
FW 21 マッテオ・ポリターノ
FW 77 フビチャ・クバラツヘリア
控え
GK 14 ニキータ・コンティーニ
GK 25 エリア・カプリーレ
DF 5 フアン・ジェズス
DF 16 ラファ・マリン
DF 30 パスクアレ・マッツォッキ
DF 37 レオナルド・スピナッツォーラ
MF 68 スタニスラフ・ロボツカ
FW 7 ダビド・ネレス
FW 18 ジョバンニ・シメオネ
FW 23 アレッシオ・ゼルビン
FW 26 シリル・エンゴング
FW 81 ジャコモ・ラスパドーリ
監督
アントニオ・コンテ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります