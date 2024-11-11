ÇòÀ±È¯¿Ê¤ÎÂºÉÙ»Î¡¡»×¤ï¤Ì¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤Ë¾Ð´é¡ÖÌîµå¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ì¡©¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê½éÆü¡Ê2024Ç¯11·î10Æü¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¿·ÆþËëÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿3·î¤Î½Õ¾ì½ê°ÊÍè¤È¤Ê¤ëËëÆâ¤Ç¡¢ÂºÉÙ»Î¤¬ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÆþËë¤ÎÄ«¹ÈÎ¶¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éº¸¤Ë²ó¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Î¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¡£¡Ö²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÁêËÐÆâÍÆ¤Ë¤ÏÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»þ´Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç±ö¤ò¤Þ¤¤¤¿¤È¤¡¢¥×¥íÌîµå¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³Àî¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌîµå¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ì¡©¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È»×¤ï¤Ì¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤ò¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£