£Î£È£Ë¡¢¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡×½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¹ÈÇò½Ð±é¸ò¾ÄÆñ¹Ò¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤ÎÌäÂê½ä¤ëÈÖÁÈÊüÁ÷¤Ç¾õ¶·°ìÊÑ
¡¡£Î£È£Ë¤¬Âç¤ß¤½¤«¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î½Ð¾ì¼ÔÁª¹Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¡×½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î½Ð±é¸ò¾Ä¤ÇÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬£±£°Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Ï¡¢ºòÇ¯£¹·î¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²¤òÇ§¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢Æ±»öÌ³½ê½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤Î¿·µ¬½Ð±é°ÍÍê¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡£Æ±Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï£´£´Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±»öÌ³½ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Ì¤½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±£°·î£±£¶Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤ÇÈï³²¼ÔÊä½þ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¿·µ¬µ¯ÍÑ¤ÎºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¶ÉÆâ¤Ç¤â°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤ëÃæ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ôÁÈ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¹ÈÇò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢³ºÅö¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ê¤É¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ì»þ¤Ï¡È¹ñÌ±ÅªÈÖÁÈ¡É¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤ò¾å¤²¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£°·î£²£°Æü¤Ë£Î£È£Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¡È¥¢¥¤¥É¥ëÄë¹ñ¡É¤Î¼ÂÁü¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£´îÂ¿Àî»á¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤ò·¡¤ê²¼¤²¤¿ÆâÍÆ¤ÏÀ¤´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥ÈÆâ¤Ç¤â½é¤á¤ÆÇ§¼±¤¹¤ë»ö¾Ý¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤º¡£µ¤»ý¤Á¤ËÊÑ²½¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¥¼¥í¤Î²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Æ±»öÌ³½ê¤Ë¤ÏºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬È¯Çä£³Æü¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÆÍÇË¤·¤¿£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¡¢£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤é¸õÊä¤ÏÂ¿¿ô¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£°¼þÇ¯¤Î£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¡¢Æ±£±£°¼þÇ¯¤Î£×£Å£Ó£Ô¡¥¤ÏÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½Ð¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
´û¤Ë¿ôÁÈ¤ØÂÇ¿Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¡£Î£È£Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯²áµîºÇÄã¤À¤Ã¤¿»ëÄ°Î¨²óÉü¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤È¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î½Ð±é¤¬É¬Í×¡£ºÇ½é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢Æ±»öÌ³½ê¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡½¡×¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½²ñ¸«¤ÏÅö½é¤ÎÍ½ÄêÆü¤è¤ê¤º¤ì¹þ¤à¤È¤¤¤¦¡£