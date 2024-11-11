¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬½ªÈ×¤ÎÌÔÈ¿·â¤Ç3ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¤«¤±¤ë¤âVAR¤ËÁË¤Þ¤ì¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ËÇÔÀï¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û
¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï10Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè10Àá¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢2-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÎDF¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤â½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Á°Àá¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÀï¤ò¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À8°Ì¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È(¾¡¤ÁÅÀ13)¤Ï¡¢4ÆüÁ°¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¥¢¥¿¥é¥ó¥¿Àï¤Ç¤ÏÎÏÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é3Áª¼ê¤òÊÑ¹¹¡£Éé½ý¤·¤¿¥¦¥ó¥À¥Ö¤¬·ç¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
3°Ì¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È(¾¡¤ÁÅÀ17)¤ËÂÐ¤·¡¢³«»Ï4Ê¬¤Ë¥Ô¥ó¥Á¡£¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Þ¡¼¥â¥¦¥·¥å¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¿¯Æþ¤µ¤ì·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤ò³°¤ì¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È19Ê¬¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¥¹¥Æ¥£¥é¡¼¤¬¥é¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ç¥ß¥í¥Ó¥Ã¥Á¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÀèÀ©¤Î¹¥µ¡¤ò°ï¤·¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï29Ê¬¡¢FK¤«¤é¥·¥ã¥Ü¡¼¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¡£
¤¹¤ë¤È¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à´ÖºÝ¤Î45Ê¬¡¢¥Þ¡¼¥â¥¦¥·¥å¤Î±¦CK¤«¤é¥¨¥¥Æ¥£¥±¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢56Ê¬¤Ë¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¸åÈ¾¤«¤é½Ð¾ì¤Î¥¯¥Ê¥¦¥Õ¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤µ¤ì¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë62Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°º¸¤«¤é¥Þ¡¼¥â¥¦¥·¥å¤ËÄ¾ÀÜFK¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÇÔ¿§Ç»¸ü¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤ËÌÔÈ¿·â¡£
¤Þ¤º¤Ï86Ê¬¡¢CK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥ô¥¡¥°¥Î¥Þ¥ó¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤à¤È¡¢90Ê¬¤Ë1ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¡£¥µ¥¤¥É¹¶·â¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥¦¥©¥ë¥È¥á¥¤¥É¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ5Ê¬¤ÎÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢Æ±7Ê¬¤Î¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥Ò¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤âVAR¤Ç¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ò¼è¤é¤ì¡¢ÀË¤·¤¯¤âÆ±ÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¸ø¼°ÀïÏ¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È 2-3 ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È
¡Ú¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Û
¥è¥·¥å¥¢¡¦¥ô¥¡¥°¥Î¥Þ¥ó(¸å41)
¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¦¥©¥ë¥È¥á¥¤¥É(¸å45)
¡Ú¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Û
¥¨¥¥Æ¥£¥±(Á°45)
¥¦¡¼¥´¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó(¸å11)
¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Þ¡¼¥â¥¦¥·¥å(¸å17)
Á°Àá¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÀï¤ò¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À8°Ì¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È(¾¡¤ÁÅÀ13)¤Ï¡¢4ÆüÁ°¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¥¢¥¿¥é¥ó¥¿Àï¤Ç¤ÏÎÏÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é3Áª¼ê¤òÊÑ¹¹¡£Éé½ý¤·¤¿¥¦¥ó¥À¥Ö¤¬·ç¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È19Ê¬¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¥¹¥Æ¥£¥é¡¼¤¬¥é¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ç¥ß¥í¥Ó¥Ã¥Á¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÀèÀ©¤Î¹¥µ¡¤ò°ï¤·¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï29Ê¬¡¢FK¤«¤é¥·¥ã¥Ü¡¼¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¡£
¤¹¤ë¤È¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à´ÖºÝ¤Î45Ê¬¡¢¥Þ¡¼¥â¥¦¥·¥å¤Î±¦CK¤«¤é¥¨¥¥Æ¥£¥±¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢56Ê¬¤Ë¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¸åÈ¾¤«¤é½Ð¾ì¤Î¥¯¥Ê¥¦¥Õ¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤µ¤ì¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë62Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°º¸¤«¤é¥Þ¡¼¥â¥¦¥·¥å¤ËÄ¾ÀÜFK¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÇÔ¿§Ç»¸ü¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤ËÌÔÈ¿·â¡£
¤Þ¤º¤Ï86Ê¬¡¢CK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥ô¥¡¥°¥Î¥Þ¥ó¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤à¤È¡¢90Ê¬¤Ë1ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¡£¥µ¥¤¥É¹¶·â¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥¦¥©¥ë¥È¥á¥¤¥É¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ5Ê¬¤ÎÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢Æ±7Ê¬¤Î¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥Ò¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤âVAR¤Ç¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ò¼è¤é¤ì¡¢ÀË¤·¤¯¤âÆ±ÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¸ø¼°ÀïÏ¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È 2-3 ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È
¡Ú¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Û
¥è¥·¥å¥¢¡¦¥ô¥¡¥°¥Î¥Þ¥ó(¸å41)
¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¦¥©¥ë¥È¥á¥¤¥É(¸å45)
¡Ú¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Û
¥¨¥¥Æ¥£¥±(Á°45)
¥¦¡¼¥´¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó(¸å11)
¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Þ¡¼¥â¥¦¥·¥å(¸å17)