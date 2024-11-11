°Å¹æ»ñ»º¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó½é¤Î8Ëü¥É¥ëÄ¶¤¨¡¡¥È¥é¥ó¥×»á½ä¤ë´üÂÔ¤Ç
ÂåÉ½Åª¤Ê°Å¹æ»ñ»º¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡×¤Î²Á³Ê¤¬»Ë¾å½é¤á¤Æ8Ëü¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½1220Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ï10Æü¤Î¼è°ú¤Ç¡¢°ì»þ¡¢Á°¤ÎÆü¤ËÈæ¤Ù¤Æ5¡ó¶á¤¯ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢8Ëü¥É¥ë¡¢¤ª¤è¤½1220Ëü±ß¤ò½é¤á¤ÆÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅýÎÎÁªµóÃæ¤Ë°Å¹æ»ñ»º¤Îµ¬À©¤Î´ËÏÂ¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î²Á³Ê¤ÏÏ¢Æü¡¢ÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï¢Ë®µÄ²ñ¤ÎÁªµó¤Ç¤â¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¶¦ÏÂÅÞ¤¬Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ë¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿Ì±¼çÅÞµÄ°÷¤¬ÍîÁª¤·¤¿¤³¤È¤â²Á³Ê¾å¾º¤ÎÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÀïÎ¬Åª¤Ê½àÈ÷»ñ»º¤È¤·¤ÆÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¶È³¦¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿´ËÏÂÅª¤Ê¿·¤¿¤Êµ¬À©¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤È¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ò¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É°ÎÂç¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£