[11.10 プレミアリーグ第11節](スタンフォード ブリッジ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 6 レビ・コルウィル

DF 27 マロ ギュスト

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

MF 7 ペドロ・ネト

MF 11 ノニ・マドゥエケ

MF 20 コール・パーマー

MF 25 モイセス・カイセド

MF 45 ロメオ・ラビア

FW 15 ニコラス・ジャクソン

控え

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 5 ブノワ・バディアシル

DF 24 リース・ジェームズ

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 10 ミハイロ・ムドリク

MF 40 レナト・ベイガ

FW 14 ジョアン・フェリックス

FW 18 クリストファー・エンクンク

監督

エンツォ マレスカ

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン ティンバー

MF 5 トーマス・パーティ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 32 ネト

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 23 ミケル・メリノ

MF 49 M. Lewis-Skelly

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 19 レアンドロ・トロサール

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります