チェルシーvsアーセナル スタメン発表
[11.10 プレミアリーグ第11節](スタンフォード ブリッジ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 6 レビ・コルウィル
DF 27 マロ ギュスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 20 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 15 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 24 リース・ジェームズ
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 ミハイロ・ムドリク
MF 40 レナト・ベイガ
FW 14 ジョアン・フェリックス
FW 18 クリストファー・エンクンク
監督
エンツォ マレスカ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
監督
ミケル・アルテタ
※25:30開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 6 レビ・コルウィル
DF 27 マロ ギュスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 20 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 15 ニコラス・ジャクソン
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 24 リース・ジェームズ
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 ミハイロ・ムドリク
MF 40 レナト・ベイガ
FW 14 ジョアン・フェリックス
FW 18 クリストファー・エンクンク
監督
エンツォ マレスカ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります