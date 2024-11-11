¡Ú10¼þÇ¯¡Û½é²»¥ß¥¯¡ØÌëÌÀ¤±¤È·Ö¡Ù¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2014Ç¯11·î11Æü
¡¡2014Ç¯11·î11Æü¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú½é²»¥ß¥¯¡Û ÌëÌÀ¤±¤È·Ö ¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Û¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü2024Ç¯11·î11Æü¤ÇÅê¹Æ¤«¤é10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡ºÆÀ¸¿ô¤ÏÎß·×7,073,832²ó¤ËÃ£¤·¡¢Æ°²è¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¿ô¤Ï76,284·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨µ»öÀ½ºî»þ¡Ë¡£
¢£Åê¹Æ¼Ô¤Î´ØÏ¢Æ°²è
¡Ø¡Ú½é²»¥ß¥¯¡Û ¥¦¥ß¥æ¥ê³¤Äìëý ¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Û¡Ù
¡Ø¡Ú½é²»¥ß¥¯¡Û ¥á¥ê¥å¡¼ ¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Û¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¡Ø¡Ú½é²»¥ß¥¯¡Û ÌëÌÀ¤±¤È·Ö ¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Û¡Ù¤Î»ëÄ°¥Ú¡¼¥¸
https://www.nicovideo.jp/watch/sm24892241
¡¦¡ØÌëÌÀ¤±¤È·Ö¡Ù¤Î´ØÏ¢Æ°²è
https://www.nicovideo.jp/tag/ÌëÌÀ¤±¤È·Ö
¡¦ÌµÎÁ¤Ç¥Ü¥«¥íÄ°¤¯¤Ê¤é¡Ö¥Ü¥«¥³¥ì¡×100Ëü¶Ê°Ê¾å¤Î¥Ü¥«¥í¤¬Ä°¤±¤ë²»³Ú¥¢¥×¥ê¡ª ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¥³¥Á¥é
https://onl.sc/Jxty51d