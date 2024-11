【ポケまぜ 青柳ういろう】11月11日~2025年2月末 販売価格:972円

青柳総本家は、「ポケまぜ 青柳ういろう」を11月11日より期間限定で販売する。価格は972円で、販売期間は2025年2月末まで。

本商品は、「青柳ういろう」や「カエルまんじゅう」などの菓子を製造・販売している青柳総本家と、ポケモンが配信するパズルゲーム「ようこそ!ポケモンカフェ~まぜまぜパズル~(以下、ポケまぜ)」がコラボレーションしたういろう。愛知・岐阜エリアを旅して楽しむJR東海「推し旅」の企画を記念し、販売されることとなった。

定番の「しろ」、「抹茶」にくわえ、「ポケまぜ」に登場するピカチュウをイメージして特別に開発したパイナップルのフレーバーも登場。パッケージには、イーブイ、ピカチュウ、チャデスが各フレーバーにプリントされている。青柳総本家では「『推し旅』をきっかけにポケモンたちと名古屋の定番土産『ういろう』をご堪能していただきたい」としている。

「ポケまぜ」仕様に店舗を改装

エスカ直営店では、「ポケまぜ」仕様に店舗を改装。ゲーム内のパズルをイメージし、ポケモンが上から落ちてくるような装飾や青柳マークが転がる暖簾がゲームの世界観を表現する。

右側のディスプレイには、エスカ直営店をポケモンがおてつだいしているように見立てたミニチュアのフォトスポットも設置。「ポケまぜ」に登場するポケモンたちがお出迎えしてくれる。

大須本店に3mの巨大パネルが出現!

今年2024年「ポケットモンスター金・銀」発売25周年を迎えたルギアとホウオウのパネルが大須本店に設置される。

「ポケまぜ 青柳ういろう」商品詳細

販売期間:11月11日~2025年2月末

価格:972円

内容:6枚入(しろ×2、パイナップル×2、抹茶×2)

賞味期限:製造より20日間

【販売店舗】

・青柳総本家 エスカ直営店(名古屋市中村区椿町6-9 B1F 名古屋駅新幹線側エスカ地下街)

・青柳総本家 大須本店(愛知県名古屋市中区大須2丁目18-50)

・ジェイアール名古屋タカシマヤ(名古屋市中村区名駅一丁目1番4号)

・ギフトキヨスク名古屋

・中部国際空港セントレア

※直営店舗のみ1人2個までの個数制限がある。

【JR東海「推し旅」×「ポケまぜ」について】

愛知・岐阜エリアを旅して楽しむ企画を順次開催予定。エリアごとに異なるポケモンと、その地域ならではの食べ物や景色を楽しめる。

「名古屋」エリアでは11月11日~12月29日までスポットスタンプラリーが開催される。

□JR東海「推し旅」×「ポケまぜ」のページ

(C) 2020 Pokemon. (C) 1995-2020 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by Genius Sonority Inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。