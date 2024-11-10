°¦ÃÎ¡¦Ë¶¶»ÔÄ¹Áª¡¢¸µ»ÔµÄ¤ÎÄ¹ºä»á¤¬½éÅöÁª¡¡¸½¿¦Àõ°æ»á¤éÆÀÉ¼µÚ¤Ð¤º
¡¡°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ï10Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢Ìµ½êÂ°¿·´é¤Ç¸µ»ÔµÄ¤ÎÄ¹ºä¾°ÅÐ»á¡Ê41¡Ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¸½¿¦¤ÎÀõ°æÍ³¿ò»á¡Ê62¡Ë¡¢¸µ»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤Î¶áÆ£´îÅµ»á¡Ê45¡Ë¡¢Îý¤êÊªÀ½Â¤¶È¤ÎÂ¢ÃÏ²íÉ§»á¡Ê65¡Ë¤Î3¿Í¤òÇË¤ê¡¢½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆüÍ¸¢¼Ô¿ô¤Ï29Ëü1337¿Í¡¢ÅêÉ¼Î¨¤Ï43.43%¡ÊÁ°²ó43.14%¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
Ë¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ç½éÅöÁª¤ò·è¤á¡¢»Ù»ý¼Ô¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ä¹ºä¾°ÅÐ»á=2024Ç¯11·î10Æü¸á¸å11»þ17Ê¬¡¢°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»ÔÂç¶¶ÄÌ1ÃúÌÜ¡¢Á°Åç·ÄÂÀÏº»£±Æ
¡¡ÁèÅÀ¤Ï¡¢Ë¶¶¸ø±àÅìÂ¦¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÂ¿ÌÜÅª²°Æâ»ÜÀß¡Ê¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÎÀ°È÷·×²è¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¤´üÅÓÃæ¤Ç»ÔµÄ¤ò¼¿¦¤·¤ÆÄ©¤ó¤ÀÄ¹ºä»á¤Ï¡¢¸½¿¦¤ÎÀõ°æ»á¤¬Á°²ó¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç¡Ö·×²è¤òÇò»æ¤ËÌá¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ÆÅöÁª¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤¿¤ÈÈãÈ½¡£¹ð¼¨Æü¤Ë¤Ï¡ÖÅöÁª¤·¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¡¢¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê·×²è¤Î·ÀÌó¤òÂ®¤ä¤«¤Ë²ò½ü¤¹¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£Áªµó¥«¡¼¤Ç»ÔÆâ¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯²ó¤ê¡¢Ë¶¶±ØÁ°¤ò¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¤¿¤Á¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤é¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤ëºîÀï¤òÅ¸³«¤·¡¢»Ù»ý¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸½¿¦¤ÎÀõ°æ»á¤Ï¡¢4Ç¯´Ö¤Î¼ÂÀÓ¤òÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢»Ù»ý¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àõ°æ»á¤Ï10ÆüÌë¡¢¡Ö»ä¤ÎÁÊ¤¨¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇÔÀï¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞË¶¶»ÙÉô¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤¿¸µ»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤Î¶áÆ£»á¤Ï¡¢Ë¶¶±ØÁ°¤Ë²°Âæ³¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¯ºö¤ò·Ç¤²¤¿¤¬¡¢»Ù»ý¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¢ÃÏ»á¤âµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£Ë¶¶»ÔÄ¹Áª¤ÎÆÀÉ¼
¡¡Ä¹ºä»á¡¡45491É¼
¡¡Àõ°æ»á¡¡41094É¼
¡¡¶áÆ£»á¡¡36079É¼
¡¡Â¢ÃÏ»á¡¡2326É¼
¡¡¡¡=³«É¼Î¨100¡ó