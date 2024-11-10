[11.10 ラ・リーガ第13節](ソン・モイス)

※24:15開始

<出場メンバー>

[マジョルカ]

先発

GK 1 ドミニク・グレイフ

DF 21 アントニオ・ライージョ

DF 22 ホアン・モヒカ

DF 23 パブロ・マフェオ

DF 24 マルティン・バリエント

MF 8 マヌ・モルラネス

MF 10 セルジ・ダルデル

MF 12 サムエル・コスタ

MF 27 ロベルト・ナバーロ

FW 7 ベダト・ムリキ

FW 17 サイル・ラリン

控え

GK 13 レオ・ロマン

DF 2 マテウ・モレイ

DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン

DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ

MF 5 オマール・マスカレル

MF 14 ダニ・ロドリゲス

MF 18 アントニオ・サンチェス

MF 33 D. Luna

FW 9 アブドン・プラッツ

FW 19 ハビエル・ジャブレス

FW 20 シキーニョ

監督

ハゴバ・アラサテ

[アトレティコ・マドリー]

先発

GK 13 ヤン・オブラク

DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス

DF 15 クレマン・ラングレ

DF 16 ナウエル・モリーナ

DF 23 ヘイニウド・マンダーバ

MF 6 コケ

MF 8 パブロ・バリオス

MF 17 ロドリゴ・リケルメ

MF 22 ジュリアーノ・シメオネ

FW 7 アントワーヌ・グリーズマン

FW 19 フリアン・アルバレス

控え

GK 1 フアン・ムッソ

GK 31 アントニオ・ゴミス

DF 3 セサル・アスピリクエタ

DF 20 アクセル・ビツェル

DF 21 ハビ・ガラン

MF 4 コナー・ギャラガー

MF 5 ロドリゴ・デ・パウル

MF 12 サムエウ・リーノ

FW 9 アレクサンデル・セルロート

FW 10 アンヘル・コレア

監督

ディエゴ・シメオネ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります