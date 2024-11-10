マジョルカvsA・マドリー スタメン発表
[11.10 ラ・リーガ第13節](ソン・モイス)
※24:15開始
<出場メンバー>
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 17 サイル・ラリン
控え
GK 13 レオ・ロマン
DF 2 マテウ・モレイ
DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
MF 5 オマール・マスカレル
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 18 アントニオ・サンチェス
MF 33 D. Luna
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 19 ハビエル・ジャブレス
FW 20 シキーニョ
監督
ハゴバ・アラサテ
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 13 ヤン・オブラク
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 16 ナウエル・モリーナ
DF 23 ヘイニウド・マンダーバ
MF 6 コケ
MF 8 パブロ・バリオス
MF 17 ロドリゴ・リケルメ
MF 22 ジュリアーノ・シメオネ
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 19 フリアン・アルバレス
控え
GK 1 フアン・ムッソ
GK 31 アントニオ・ゴミス
DF 3 セサル・アスピリクエタ
DF 20 アクセル・ビツェル
DF 21 ハビ・ガラン
MF 4 コナー・ギャラガー
MF 5 ロドリゴ・デ・パウル
MF 12 サムエウ・リーノ
FW 9 アレクサンデル・セルロート
FW 10 アンヘル・コレア
監督
ディエゴ・シメオネ
※24:15開始
<出場メンバー>
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 17 サイル・ラリン
GK 13 レオ・ロマン
DF 2 マテウ・モレイ
DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
MF 5 オマール・マスカレル
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 18 アントニオ・サンチェス
MF 33 D. Luna
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 19 ハビエル・ジャブレス
FW 20 シキーニョ
監督
ハゴバ・アラサテ
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 13 ヤン・オブラク
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 16 ナウエル・モリーナ
DF 23 ヘイニウド・マンダーバ
MF 6 コケ
MF 8 パブロ・バリオス
MF 17 ロドリゴ・リケルメ
MF 22 ジュリアーノ・シメオネ
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 19 フリアン・アルバレス
控え
GK 1 フアン・ムッソ
GK 31 アントニオ・ゴミス
DF 3 セサル・アスピリクエタ
DF 20 アクセル・ビツェル
DF 21 ハビ・ガラン
MF 4 コナー・ギャラガー
MF 5 ロドリゴ・デ・パウル
MF 12 サムエウ・リーノ
FW 9 アレクサンデル・セルロート
FW 10 アンヘル・コレア
監督
ディエゴ・シメオネ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります