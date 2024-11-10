[11.10 プレミアリーグ第11節](オールド トラフォード)

※23:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 20 ディオゴ・ダロト

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マーカス・ラッシュフォード

MF 16 アマド・ディアロ

MF 18 カゼミーロ

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 9 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

GK 22 トム・ヒートン

DF 2 ビクトル・リンデロフ

DF 35 ジョニー・エバンス

MF 7 メイソン・マウント

MF 14 クリスティアン・エリクセン

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ

FW 21 アントニー

監督

ファン・ニステルローイルート

[レスター・シティ]

先発

GK 30 マッズ・ハーマンセン

DF 2 ジェームズ・ジャスティン

DF 3 バウト・ファース

DF 16 ビクトル・クリスティアンセン

DF 23 ヤニク・ベスターゴーア

MF 6 ウィルフレッド・エンディディ

MF 8 ハリー・ウィンクス

MF 24 ブバカリ・スマレ

FW 7 アブドゥル・ファタウ・イサハク

FW 18 ジョルダン・アイェウ

FW 40 ファクンド・ブオナノッテ

控え

GK 1 ダニー・ウォード

DF 4 コナー・コーディ

DF 5 カレブ・オコリ

MF 11 ビラル エル カヌ

MF 17 ハムザ・チャウドゥリー

MF 22 オリバー・スキップ

MF 35 K. McAteer

FW 10 ステフィー・マビディディ

FW 29 オドソンヌ・エドゥアール

監督

スティーブ・クーパー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります