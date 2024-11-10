マンチェスター・Uvsレスター スタメン発表
[11.10 プレミアリーグ第11節](オールド トラフォード)
※23:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 20 ディオゴ・ダロト
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
GK 22 トム・ヒートン
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 7 メイソン・マウント
MF 14 クリスティアン・エリクセン
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 21 アントニー
監督
ファン・ニステルローイルート
[レスター・シティ]
先発
GK 30 マッズ・ハーマンセン
DF 2 ジェームズ・ジャスティン
DF 3 バウト・ファース
DF 16 ビクトル・クリスティアンセン
DF 23 ヤニク・ベスターゴーア
MF 6 ウィルフレッド・エンディディ
MF 8 ハリー・ウィンクス
MF 24 ブバカリ・スマレ
FW 7 アブドゥル・ファタウ・イサハク
FW 18 ジョルダン・アイェウ
FW 40 ファクンド・ブオナノッテ
控え
GK 1 ダニー・ウォード
DF 4 コナー・コーディ
DF 5 カレブ・オコリ
MF 11 ビラル エル カヌ
MF 17 ハムザ・チャウドゥリー
MF 22 オリバー・スキップ
MF 35 K. McAteer
FW 10 ステフィー・マビディディ
FW 29 オドソンヌ・エドゥアール
監督
スティーブ・クーパー
※23:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 20 ディオゴ・ダロト
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
GK 22 トム・ヒートン
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 7 メイソン・マウント
MF 14 クリスティアン・エリクセン
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 21 アントニー
監督
ファン・ニステルローイルート
[レスター・シティ]
先発
GK 30 マッズ・ハーマンセン
DF 2 ジェームズ・ジャスティン
DF 3 バウト・ファース
DF 16 ビクトル・クリスティアンセン
DF 23 ヤニク・ベスターゴーア
MF 6 ウィルフレッド・エンディディ
MF 8 ハリー・ウィンクス
MF 24 ブバカリ・スマレ
FW 7 アブドゥル・ファタウ・イサハク
FW 18 ジョルダン・アイェウ
FW 40 ファクンド・ブオナノッテ
控え
GK 1 ダニー・ウォード
DF 4 コナー・コーディ
DF 5 カレブ・オコリ
MF 11 ビラル エル カヌ
MF 17 ハムザ・チャウドゥリー
MF 22 オリバー・スキップ
MF 35 K. McAteer
FW 10 ステフィー・マビディディ
FW 29 オドソンヌ・エドゥアール
監督
スティーブ・クーパー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります