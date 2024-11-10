¡ÖÈà¼«¿È¤¬¸òÂå¤òË¾¤ó¤À¡×25Ê¬¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡á¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎÉ¤¤Ãû¸õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡á¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤ÎÉé½ý¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
9Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè11Àá¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤Ï87Ê¬¤«¤é¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ò´Þ¤á¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÆñÅ¨¤ò·Þ¤¨¤¿Ãæ¡¢20Ê¬¤Ë¥À¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¿Ê¤à¤È¡¢84Ê¬¤Ë¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤â¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢2-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢25Ê¬¤Ë¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡á¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤¬¥³¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤È¸òÂå¡£¥×¥ì¡¼Â³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡á¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤ì¤Û¤É¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢Á°È¾¤ËÁª¼ê¤¬¸òÂå¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¾ï¤Ë¿¼¹ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
¡Ö»ä¤¬Èà¤ò·ù¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¼«¿È¤¬¸òÂå¤òË¾¤ó¤À¤«¤é¤À¡×
¡ÖÈà¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¸òÂå¤òË¾¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤«¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¸òÂå¤òµá¤á¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¤½¤ì¤ÏÎÉ¤¤Ãû¸õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËÀµ³Î¤Ë²¿¤«¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤âÆñ¤·¤¤¡£ÍÍ»Ò¤ò¸«¤è¤¦¡×
¡Öº£½µ¡¢Èà¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¶Ã¤¤À¤¬¡¢Èà¤¬¤½¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
9Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè11Àá¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤Ï87Ê¬¤«¤é¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ò´Þ¤á¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÆñÅ¨¤ò·Þ¤¨¤¿Ãæ¡¢20Ê¬¤Ë¥À¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¿Ê¤à¤È¡¢84Ê¬¤Ë¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤â¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢2-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡á¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤ì¤Û¤É¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢Á°È¾¤ËÁª¼ê¤¬¸òÂå¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¾ï¤Ë¿¼¹ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
¡Ö»ä¤¬Èà¤ò·ù¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¼«¿È¤¬¸òÂå¤òË¾¤ó¤À¤«¤é¤À¡×
¡ÖÈà¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¸òÂå¤òË¾¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤«¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¸òÂå¤òµá¤á¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¤½¤ì¤ÏÎÉ¤¤Ãû¸õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËÀµ³Î¤Ë²¿¤«¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤âÆñ¤·¤¤¡£ÍÍ»Ò¤ò¸«¤è¤¦¡×
¡Öº£½µ¡¢Èà¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¶Ã¤¤À¤¬¡¢Èà¤¬¤½¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×