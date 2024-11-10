ÆüËÜ¤¬¥Á¥§¥³¤ËÏ¢¾¡¡¢°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¹ñºÝ»î¹ç½é¿Ø¤«¤é8Ï¢¾¡¤ÇÏ¢ÇÆÌÜ»Ø¤¹¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ø¡¡¿¹²¼æÆÂÀ¤¬ÀèÀ©V2¥é¥ó¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÏÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û
¡¡¢¡¥é¥°¥¶¥¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2024¡¡ÆüËÜ9¡½0¥Á¥§¥³¡Ê10Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡Ë
¡¡¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤ËÎ×¤àÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬Âç²ñÁ°¤Î¥Á¥§¥³¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤ò2Ï¢¾¡¤Ç½ª¤¨¤¿¡£°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï¹ñºÝÂç²ñ¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ºò½©¤Î¡Ö¥«¡¼¥Í¥¯¥¹¥È¡¡¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤«¤éÌµ½ý¤Î8Ï¢¾¡¤Î¤Þ¤Þ¡¢Âç²ñÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ13Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¤Î½éÀï¤ËÄ©¤à¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë¤¬4ÈÖ¤ËºÂ¤ê¡¢3ÈÖ¤Ë¤ÏÁ°Æü3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿Ã¤¸ÊÎÃ²ð¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢5ÈÖ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯Á°Æü¤Ë·è¾¡µ¾Èô¤òÊü¤Ã¤¿·ª¸¶ÎÍÌð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£7ÈÖ¤ÏÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï¿¹²¼¤¬2»à°ìÎÝ¤ÇÁê¼ê±¦ÏÓ¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¹¤¤¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Îº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤ÈÊü¤ê¹þ¤à¹ë²÷¤ÊÀèÀ©£²¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡2¡½0¤Î7²ó¤ÏÌµ»à°ìÎÝ¤«¤éÂåÁö¤Ç½Ð¤¿¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬ÆóÅð¡¢»°Åð¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢¸»ÅÄÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤ËÀ¸´Ô¤·¤Æµ®½Å¤Ê3ÅÀÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£8²ó¤Ë¤Ï·ª¸¶¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç6ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÁáÀîÎ´µ×¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤Ï2²ó1°ÂÂÇ5Ã¥»°¿¶¤Ç¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤È¾å¡¹¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£2ÈÖ¼ê¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬¡Êµð¿Í¡Ë¤Ï2²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£3ÈÖ¼ê¤Î¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤Ï1²ó¤òÅê¤²»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤È´°àú¤ÊÅêµå¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÎëÌÚ¾¼ÂÁ¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢Æ£Ê¿¾°¿¿¡¢ÎëÌÚæÆÅ·¡Ê¤È¤â¤Ë³ÚÅ·¡Ë¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢ºÇ¸å¤ÏÀ¶¿åÃ£Ìé¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬Äù¤á¤ëÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤Ç¥Á¥§¥³ÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤ÏBÁÈ¡£13Æü¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¤ËÎ×¤à¡£¤½¤Î¸å¤ÏÂæÏÑ¤Ë°ÜÆ°¡£´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¥¥å¡¼¥Ð¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£³ÆÁÈ¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë2¼¡¥ê¡¼¥°¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç21Æü¤«¤é³«ºÅ¡£·è¾¡¤È3°Ì·èÄêÀï¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢¡°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦²áµî¤Î¹ñºÝ»î¹çÀ®ÀÓ
¢§¥«¡¼¥Í¥¯¥¹¥È¡¡¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×
23Ç¯11·î16Æü¡¡ 4¡»0¡¡ÂæÏÑ
¡¡¡¡¡¡¡¡17Æü¡¡¡¡2¡»1¡¡´Ú¹ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡18Æü¡¡ 10¡»0¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢
¡¡¡¡¡¡¡¡19Æü¡¡¡¡4¡»3¡¡´Ú¹ñ
¢§¥«¡¼¥Í¥¯¥¹¥È¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º
24Ç¯¡¡3·î¡¡6Æü¡¡¡¡5¡»0¡¡²¤½£ÂåÉ½
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7Æü¡¡¡¡2¡»0¡¡²¤½£ÂåÉ½
¢§¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º
¡¡¡¡¡¡11·î¡¡9Æü¡¡¡¡7¡»1¡¡¥Á¥§¥³