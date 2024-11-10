±ü¼ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤ËÎø°¦·Ð¸³ËÉÙ¡£ÃË¥â¥Æ¤¹¤ë½÷À¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÖÆÃÄ§¡×
Îø°¦¤Ë±ü¼ê¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î½÷À¤Û¤ÉÃË¥â¥Æ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Õ³°¤ÈÎø°¦·Ð¸³ËÉÙ¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃË¥â¥Æ¤¹¤ë±ü¼ê¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î½÷À¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÖÆÃÄ§¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Î¤³¤È¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¤
±ü¼ê¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤¬¤éÎø°¦·Ð¸³ËÉÙ¤Ê½÷À¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¤³¤È¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢ÄøÎÉ¤¯»ý¤Á¾å¤²¤¿¤êË«¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¹¥°Õ¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡ª¡×¤È´¶¤¸¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»×¤ï¤º½÷À¤ËÎø¿´¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃËÀ¥¦¥±¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë
±ü¼ê¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤¬¤éÎø°¦·Ð¸³ËÉÙ¤Ê½÷À¤ÏÃËÀ¥¦¥±¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¥¦¥±¤¹¤ë»ÅÁð¤ò¼«Á³¤Ë¸«¤»¤¿¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç°¦ÕÈ¤ò¿¶¤ê»µ¤¤¤¿¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÏÃÂê¤Ç¤â¶½Ì£¤ä¶¦´¶¤ò¼¨¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Æ¤â·×»»¹â¤¯¡¢¼«¸Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¥¦¥±¤¹¤ë°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
±ü¼ê¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤¬¤éÎø°¦·Ð¸³ËÉÙ¤Ê½÷À¤ÏÃËÀ¥¦¥±¤ÎÎÉ¤¤°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤ì¤À¤±¤ÇÃËÀ¤Î´Ø¿´¤ò¼æ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÃËÀ¤â¡Ö²¶¤È¼ñÌ£¤¬Æ±¤¸¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¤È±¿Ì¿¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¾å¤Çº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆÃÄ§¤Ï¤¤Ã¤È»²¹ÍºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼»×¤ï¤º¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¥¤¤ÊÃËÀ¤ò¥á¥í¥á¥í¤Ë¤¹¤ë¡Ö¤¢¤¶¤È¤¤´Å¤¨Êý¡×