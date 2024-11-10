¸òºÝ¤ò·è¤á¤ëÁ°¤Ë¸«È´¤¯¤Ù¤·¡£¶ì¤·¤¤Îø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤ÃËÀ¤Î¡ÖÆÃÄ§¡×
¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢½ù¡¹¤Ë¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ÏÈà»á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¶ì¤·¤¤Îø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤ÃËÀ¤Î¡ÖÆÃÄ§¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Á§º÷¤äÂ«Çû¤¬·ã¤·¤¤
Á§º÷¤äÂ«Çû¤¬·ã¤·¤¤ÃËÀ¤È¸òºÝ¤¹¤ë¤È¶ì¤·¤¤Îø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¡¢Â¾¤ÎÃËÀ¤ÈÀäÂÐ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á§º÷¤äÂ«Çû¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈà½÷¤Î¹ÔÆ°¤ËÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬Á§º÷¤äÂ«Çû¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë·ù¤¬¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÌñ²ð¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¹ÔÆ°¤òºÙ¤«¤¯´Æ»ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë²¼¤ËÃÖ¤³¤¦¤È¤¹¤ë
¹ÔÆ°¤òºÙ¤«¤¯´Æ»ë¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤ò¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë²¼¤ËÃÖ¤³¤¦¤È¤¹¤ëÃËÀ¤È¤ÎÎø¤â¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ê¤É¡ÖÌÀÆü¤ÎÍ½Äê¤Ï¢þ»þ¤Þ¤Ç¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡¢¢þ»þ¤Þ¤Ç¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÍ×µá¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢Èà½÷¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È°ã¤¦¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢·ã¤·¤¯ÅÜ¤Ã¤¿¤ê¡¢Éâµ¤¤òµ¿¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈà½÷¤Ø¤Î¼¹Ãå¿´¤¬°Û¾ï¤Ë¶¯¤¤ÃËÀ¤È¤ÎÎø¤Ï¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ÈÉ¬»à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸òºÝ¤ò·èÃÇ¤¹¤ëÁ°¤Ëº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆÃÄ§¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò³Î¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¸«¤¿ÌÜ¥¿¥¤¥×¤Ç¤âÍ×Ãí°Õ¡£Èà»á¤È¤·¤Æ¡ÖÉÔ¸þ¤¤ÊÃËÀ¡×¤ÎÆÃÄ§