ZARDの2026年のデビュー35周年に向け、その魅力を様々な形で発信していく“ZARD35周年YEAR”が始動中だ。その第一弾企画は、WEB投票で選曲されたリクエストベストアルバム『ZARD Best Request 〜35th Anniversary〜』となる。このたび同リクエストベストアルバムが2025年2月10日にリリースされることが決定したことに加え、一般投票で選ばれた収録35曲が発表となった。

■ZARD35周年YEAR第一弾企画『リクエストベストアルバム』





▲限定盤 ▲限定盤



▲通常盤 ▲通常盤

2025年2月10日リリース▼リクエスト結果 ※収録曲(完全生産限定盤・通常盤共通)●Disc1:01位〜10位●Disc2:11位〜22位●Disc3:23位〜35位01位 心を開いて18th SG (1996/05/06 release)ポカリスエットCMソング02位 あの微笑みを忘れないで3rd AL『HOLD ME』(1992/09/02 release)フジテレビ系 金曜エンターテイメント「腕まくり看護婦物語シリーズ」 テーマソング03位 マイ フレンド17th SG (1996/01/08 release)テレビ朝日系アニメ「スラムダンク」エンディングテーマ04位 揺れる想い8th SG (1993/05/19 release)ポカリスエットCMソング05位 Don't you see!19th SG (1997/01/06 release)フジテレビ系アニメ「ドラゴンボールGT」エンディングテーマ06位 負けないで6th SG (1993/01/27 release)フジテレビ系ドラマ「白鳥麗子でございます!」エンディングテーマ第66回選抜高等学校野球大会入場行進曲07位 息もできない24th SG (1998/03/04 release)フジテレビ系アニメ「中華一番!」オープニングテーマ08位 君に逢いたくなったら…20th SG (1997/02/26 release)TBS系ドラマ「理想の結婚」主題歌09位 Oh my love5th AL『OH MY LOVE』M1 (1994/06/04 release)10位 遠い日のNostalgia3rd AL『HOLD ME』M10 (1992/09/02 release)11位 かけがえのないもの38th SG (2004/06/23 release)TBS系テレビ全国ネット「恋するハニカミ!」テーマソング12位 永遠22nd SG (1997/08/20 release)読売テレビ・日本テレビ系全国放送ドラマ「失楽園」主題歌キヤノン「NEW EOS Kiss」CMソング13位 Good-bye My Loneliness1st SG (1991/02/10 release)フジテレビ系ドラマ「結婚の理想と現実」テーマソング14位 DAN DAN 心魅かれてく7th AL『TODAY IS ANOTHER DAY』M5 (1996/07/08 release)15位 きっと忘れない10th SG (1993/11/03 release)フジテレビ系ドラマ「白鳥麗子でございます!」エンディングテーマ16位 夏を待つセイル(帆)のように40th SG (2005/04/20 release)劇場版「名探偵コナン 水平線上の陰謀(ストラテジー)」主題歌17位 Today is another day7th AL『TODAY IS ANOTHER DAY』M10 (1996/07/08 release)「YAWARA!スペシャル 〜ずっと君のことが…。」テーマ曲18位 眠れない夜を抱いて4th SG (1992/08/05 release)テレビ朝日系「トゥナイト」エンディングテーマ19位 Forever you6th AL『forever you』M3 (1995/03/10 release)映画「プリンセス・ダイアナ」主題歌(2022年)20位 来年の夏も5th AL『OH MY LOVE』M9 (1994/06/04 release)21位 運命のルーレット廻して25th SG (1998/09/17 release)読売テレビ・日本テレビ系アニメ「名探偵コナン」オープニングテーマ22位 好きなように踊りたいの3rd AL『HOLD ME』M5 (1992/09/02 release)23位 IN MY ARMS TONIGHT5th SG (1992/09/09 release)TBS系ドラマ「学校があぶない」主題歌24位 My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜23rd SG (1997/12/03 release)ドコモ '97-冬 CFソング25位 あなたを感じていたい13th SG (1994/12/24 release)NTTドコモ ポケベル「パルフィーV」CMソング26位 少女の頃に戻ったみたいに25th SG「運命のルーレット廻して」C/W (1998/09/17 release)劇場版「名探偵コナン 14番目の標的(ターゲット)」主題歌27位 雨に濡れて5th AL『OH MY LOVE』M5 (1994/06/04 release)28位 突然7th AL『TODAY IS ANOTHER DAY』M8 (1996/07/08 release)29位 止まっていた時計が今動き出した10th AL『止まっていた時計が今動き出した』M6 (2004/01/28 release)テレビ朝日系ドラマ「異議あり!女弁護士大岡法江」主題歌30位 Season4th AL『揺れる想い』M2 (1993/07/10 release)31位 この愛に泳ぎ疲れても11th SG (1994/02/02 release)関西テレビ・フジテレビ系「愛と疑惑のサスペンス」オープニングテーマ32位 もう少し あと少し…9th SG (1993/09/04 release)テレビ朝日系ドラマ「ララバイ刑事'93」エンディングテーマ33位 サヨナラは今もこの胸に居ます16th SG (1995/08/28 release)ぼくたちの映画シリーズ「白鳥麗子でございます! 」主題歌全国28局ネットJ-ROCK ARTIST Count Down 50 エンディングテーマ34位 愛が見えない15th SG (1995/06/05 release)SEA BREEZE '95イメージソング35位 遠い星を数えて21st SG「風が通り抜ける街へ」C/W (1997/07/02 release)MBSドラマ特区「西荻窪 三ツ星洋酒堂」エンディング主題歌 (2021年)【完全生産限定盤 (3CD+メモリアルアクリルフォトブロック)】JBCJ-9083〜9085 各6,500円(税込)・メモリアルアクリルフォトブロック(140mm×125mm×20mm)透明感溢れる坂井泉水の写真をそのまま飾れるメモリアルアイテム・メモリアルBOX仕様(180mm×180mm×50mm)【通常盤 (3CD)】JBCJ-9086〜9088 各3,500円(税込)・三方背BOX仕様(初回生産分のみ)【Musing限定販売 (3CD+メモリアルアクリル詞-ことば-ブロック)】JBCJ-9086〜9088-01〜35 各5,800円(税込)・メモリアルアクリル詞-ことば-ブロック(100mm×100mm×20mm)ZARD楽曲の1コーラス目の歌詞をレーザー彫刻で刻み込んだメモリアルアイテム収録曲35曲の中からお好きな1曲をお選びいただけます。●完全生産限定盤・通常盤共通・全35曲収録・デジタルリマスタリング・歌詞ブックレット封入・高品質Blu-spec CD2TM 3枚組 ※通常のCDプレイヤーでお聴きいただけます