¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¥×¥ì¥ß¥¢12Ä¾Á°¤Ë2Ï¢¾¡¡ªÂç²ñ½éÀï¤ØÀª¤¤¡¡4ÈÖµ¯ÍÑ¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¤ÏÀèÀ©2¥é¥ó¡¡¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ¤¬µÓÎÏ¸«¤»¤ë
¡þ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2024 ÆüËÜ 9-0 ¥Á¥§¥³(10Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)
ÆüËÜÂåÉ½¤Ï½é²ó¤ËÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢7¿Í¤Î·ÑÅê¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ê¡¢¥Á¥§¥³¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ë2Ï¢¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Ï½é²ó¡¢2¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢4ÈÖµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Á¥§¥³¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎWBC¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¥ª¥ó¥¸¥§¥¤¡¦¥µ¥È¥ê¥¢Åê¼ê¡£¿¹²¼Áª¼ê¤Ï2µåÌÜ¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢ÀèÀ©¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿ÆüËÜ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2²ó°Ê¹ß¤Ï¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤»¤º¡£´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤¹¤â¡¢6²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢ËÒ½¨¸çÁª¼ê¤ÎÂåÁö¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¸Þ½½È¨Î¼ÂÁÁª¼ê¤¬ÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¸åÂ³¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼Áª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢1ÎÝ¤«¤é2ÎÝ¡¢2ÎÝ¤«¤é3ÎÝ¤ÈÅðÎÝ¤ò·è¤á¡¢¼«Ëý¤Îµ¡Æ°ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸»ÅÄÁª¼ê¤Î¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤Î´Ö¤Ë¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡¢1ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤«¤éÀª¤¤¤Ë¤Î¤ëÆüËÜÂÇÀþ¡£8²ó¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¥¨¥é¡¼¤âÍí¤àÃæ¡¢4ËÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç6ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
Åê¼ê¿Ø¤Ï¡¢ÁáÀîÎ´µ×Åê¼ê¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡¦¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¡¦ÎëÌÚ¾¼ÂÁÅê¼ê¡¦Æ£Ê¿¾°¿¿Åê¼ê¡¦ÎëÌÚæÆÅ·Åê¼ê¡¦À¶¿åÃ£ÌéÅê¼ê¤ÈÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¼ÂÀï¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿Åê¼ê¤¿¤Á¤â¡¢¼«¿È¤ÎÅêµå¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¥Á¥§¥³ÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡ÖWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¡×Á°¤ÎºÇ¸å¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ë´°Éõ¾¡Íø¡£13Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤ÎÂç²ñ½éÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£