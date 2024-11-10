¸µÀ¶¿å¡¢Á°GÂçºåMFÀÐÌÓ½¨¼ù¤¬¹ë½£¤ÇÌµÁÐ¡ª·Ý½ÑÅª¥Õ¥ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤Ç½éÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFÀÐÌÓ½¨¼ù¡Ê30¡Ë¤¬³¤³°°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£

¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤òµòÅÀ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢1Éô¤ÎA¥ê¡¼¥°¡¦¥á¥ó¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

ÀÐÌÓ¤Ï10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Âè4Àá¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥³¡¼¥¹¥È¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£15Ê¬¤Ë·Ý½ÑÅª¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢38Ê¬¡¢53Ê¬¤Ë¤ÏÌ£Êý¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£

´°àú¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¸ø¼°¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤ó¤Æ¥´¡¼¥ë¤À¡ª¡×¤È¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤ÎÀÐÌÓ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿2011Ç¯U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç4»î¹ç3ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¡¢¥¢¥¸¥¢Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¤Ëµ±¤¤¤¿Âç´ï¤À¤Ã¤¿¡£

¤¿¤À¥×¥í¤Ç¤Ï¤ä¤ä¿­¤ÓÇº¤ß¡¢À¶¿å¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ò¶´¤ó¤Ç2022Ç¯¤«¤éº£²Æ¤Þ¤Ç¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£¥·¡¼¥º¥ó½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤­¡¢°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£

¤³¤³¤Þ¤Ç³«Ëë¤«¤éÁ´»î¹ç¤ËÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤êÂè2Àá¤Ç¤Ï½é¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4»î¹çÌÜ¤Ç¤Î´ò¤·¤¤½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¢¡ÖÎòÂåºÇ¶¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡×¤Ï¤³¤Î5¿Í¡ª

»î¹ç¤ÏÀÐÌÓ¤ÎÁ´ÆÀÅÀ¤ËÍí¤à³èÌö¤Ë¤è¤ê¡¢Å¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤¬3-0¤Ç¾¡Íø¡£ÀÐÌÓ¤ÈÆ±¤¸¤¯º£²Æ¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿MFÄ¹ß·ÏÂµ±¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£