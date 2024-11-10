¸µÀ¶¿å¡¢Á°GÂçºåMFÀÐÌÓ½¨¼ù¤¬¹ë½£¤ÇÌµÁÐ¡ª·Ý½ÑÅª¥Õ¥ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤Ç½éÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë

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OH MY WORD, WHAT A GOAL 🚀🤯@WgtnPhoenixFC recruit Hideki Ishige scores his first in the Isuzu UTE A-League with an outrageous free-kick.
Some way to introduce yourself in a new league.
Watch #CCMvWEL live on Paramount+ pic.twitter.com/XXJHlL4wYm
— Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) November 10, 2024
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