¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡Ûµð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¤Ï£²²óÌµ¼ºÅÀ¡Ö¥±¥¬¤Ê¤¯¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£´¡áµð¿Í¡Ë¤¬£±£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥§¥³¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£³²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡££²²ó¤òÅê¤²£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸Í¶¿¤Ï¡ÖÂçÃ«¡ÊæÆÊ¿¡Ë¤µ¤ó¤â¤Í¡¢ºÇ½é¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÌîµå¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ê¤ó¤Ç¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÂÇ·â¤âÎÏ¶¯¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤â²¿¿Í¤«¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÌÀÆü¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥Õ¥ë¥×¡Êµð¿Í¡¦°éÀ®¡Ë¤È¤ÎÆ±ÌçÂÐ·è¤À¡£¡Ö³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Àï¤¨¤¿»þ¤ÏÁ´ÎÏ¾¡Éé¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ë¥×¤â¡Ö¸Í¶¿Åê¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£½éÂÐ·è¤Ï£´²óÌµ»à¤Î¾ìÌÌ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï»Íµå¡£¸Í¶¿¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥Á¥§¥ë¥Ù¥ó¥«¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤Ç¤·¤¿¤¬¥±¥¬¤Ê¤¯¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£