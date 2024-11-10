¡ÖÆ°¤¤â¥á¥¤¥¯¤â¡¢Á´ÉôÃÙ¤¤¡×¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¶¯Îõ¥À¥á½Ð¤·
¡¡½÷Í¥¤Î¿åÀî¤¢¤µ¤ß¤¬¡¢£Ë£é£î£Ë£é¡¡£Ë£é£ä£ó¡¦Æ²ËÜ¹ä¤Ø¤Î¸ø³«¥À¥á½Ð¤·¤·¤¿¡£
¡¡£±£°ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤À¤ì¤«£ô£ï¤Ê¤«¤¤¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£¹»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿åÀî¤Ï¡¢£Í£Ã¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·¤«¤é£³¿Í¤Î¶¦±é»þ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÄã¤á¤ÊÆ²ËÜ¤Ø¡Ö¤ª¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤½¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¤É¤¦¤·¤¿¡¢¤½¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¾å¤²¤Æ¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤È°µ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òË½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¿åÀî¤Ï¡Ö¡ÊÆ²ËÜ¤¬¡Ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤À¤«¤é¡£Æ°¤¤âÃÙ¤¤¤·¥á¥¤¥¯¤âÃÙ¤¤¤·¡¢Á´ÉôÃÙ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶¯Îõ¤Ë¥À¥á½Ð¤·¡£¡Ö¤â¤¦°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡Ä¤º¤Ã¤È°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¡£
¡¡£Í£ÃÃæµïÀµ¹¤â¡Ö¤¢¤Î´Ö¤Í¡£¤¢¤ì¡¢½÷¤Î»Ò¤À¤«¤é¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤è¤Í¡©¡×¤È¤Õ¤ë¤È¡¢¿åÀî¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¤½¤ì¤¬Èà¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£