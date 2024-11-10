¡Ö¼Â¶·¤ÏÈ¯²»¤òÊÙ¶¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×¡¡¥Ð¥¹¥±ÉÙ±Ê·¼À¸¡¢G¥ê¡¼¥°½é½Ð¾ì¤Î¡È¸Æ¤Ð¤ìÊý¡É¤ËÆüÊÆÃíÌÜ
NBA²¼Éô¤ÎG¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë
¡¡NBA²¼Éô¤ÎG¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¡£¥Ú¥¤¥µ¡¼¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Þ¥Ã¥É¥¢¥ó¥Ä¤ÎÉÙ±Ê·¼À¸¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¡¼¥¸Àï¤Ë10Ê¬´Ö½Ð¾ì¡£ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢½é¤ÎG¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¼Â¶·¤Î¡Ö¥È¥ß¥Ê¥¬¡×¤ÎÈ¯²»¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¿Í¤Ë¡Ö¥È¥ß¥Ê¥¬¡×¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¡©¡¡Âè1Q»Ä¤ê4Ê¬38ÉÃ¡¢G¥ê¡¼¥°½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÙ±Ê¤ò¥ª¥Ï¥¤¥ª½£ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ç¼Â¶·¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥º¥ê¥é»á¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÖÇØÈÖ¹æ30¤Î¥±¥¤¥»¥¤¡¦¥È¥Þ¥Ë¡¼¥¬¡ÊÉÙ±Ê¡Ë¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥É¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥Ê¥´¥ä½Ð¿È¤Ç¤¹¡×¡£È¯²»¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤«ÉÙ±Ê¤ò¡Ö¥È¥Þ¥Ë¡¼¥¬¡×¤ÈÈ¯²»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Þ¥Ã¥É¥¢¥ó¥Ä¸ø¼°¤ÈNBA JAPAN¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¶¦Æ±Åê¹Æ¤Î·Á¤ÇÉÙ±Ê½é½Ð¾ì¤Î¾ìÌÌ¤òÅê¹Æ¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¯G¥ê¡¼¥°¤Î¼Â¶·¤À¤Ê¡×¡Ö¼Â¶·¤ÏÈà¤ÎÌ¾Á°¤ÎÈ¯²»¤òÊÙ¶¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¯²»¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö³Î¤«¤Ë¥¿¥Þ¥Ë¥¬¤ÈÊ¹¤³¤¨¤ë¡Ä¡×¡Ö¥¿¥Þ¥Ë¥¬¡ª¡©¡×¡Ö¥È¥Þ¶ì¾Ð¡×¤È¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ÏÈ¯²»¤¬Æñ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥È¥ß¥Ê¥¬¡×¤Ï¤½¤Î¥±¡¼¥¹¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÉÙ±Ê¤ÏÂè1Q¤ÎÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¡¢Âè2Q¤Ç½é¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£°ìÅÙ¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢Âè4Q¸åÈ¾¤ÇºÆ¤Ó¥³¡¼¥È¤Ø¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢½éÀï¤ÏÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë